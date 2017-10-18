بالفيديو .. شاهد “واتساب” يضيف ميزة تتبع الحركة على الخريطة .. تعرف عليها

أعلن تطبيق التواصل الاجتماعي “واتساب” عن إضافة ميزة مشاركة مواقع المستخدمين وتتبع حركتهم على الخريطة.

وأوضح أن خاصية مشاركة الموقع كانت متاحة منذ أعوام لكن لم تكن تسمح بتتبع المستخدمين حركة بعضهم البعض، وهو ما تم إضافته حيث يستطيع الأشخاص استخدام خاصية “الموقع المباشر” في نافذة المحادثة، ليصبح بوسع صديقه الذي يختاره أن يرصد كل تحركاته.

كما أنه يمكن للمستخدم أن يحدد المدة التي يريد فيها أن يطلع أصدقاؤه على تحركه، وأن يضبطها سواء لدقائق أو ساعات.

وأكد التطبيق أن الخاصية التي طال انتظارها من قبل المستخدمين، لن تؤدي إلى انتهاك خصوصية المتراسلين، لكونها مشفرة، كما تم مراعاة ألا يؤدي الاستخدام الطويل للخاصية إلى تراجع مفرط للشحن.