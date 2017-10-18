“الزكاة والدخل”: هذه عقوبة التهرب من دفع الضريبة الانتقائية

حددت الهيئة العامة للزكاة والدخل الحالات التي تعتبر تهرباً من دفع الضريبة الانتقائية والتي تستوجب العقوبة، محذرة من عدم تمكين موظفي الهيئة من أداء مهام عملهم.

وأوضحت الهيئة أن من هذه الحالات، إدخال أو محاولة إدخال سلعة انتقائية إلى المملكة أو إخراجها أو محاولة إخراجها بصورة مخالفة لأحكام النظام ولائحته التنفيذية، وممارسة نشاط إنتاج أو استيراد أو حيازة السلع الانتقائية دون تسجيل.

وتضمنت حالات التهرب، إنتاج أو تحويل أو حيازة أو تخزين أو نقل أو تلقي سلع انتقائية بصورة مخالفة لأحكام النظام ولائحته التنفيذية، وتقديم مستندات أو إقرارات أو سجلات غير صحيحة أو مزورة أو مصطنعة بقصد التهرب.

وأشارت الهيئة إلى أن العقوبة المترتبة على هذه المخالفات، هي فرض غرامة تعادل قيمة الضريبة المستحقة وقد تصل إلى 3 أضعاف قيمة السلع محل التهرب.

أما مخالفة عدم تمكين موظفي الهيئة من أداء مهامهم وعدم الإفصاح للأغراض الضريبية، وعدم تقديم أي معلومة تطلبها الهيئة، وعدم قيام المسجل أو المرخص له بإبلاغ الهيئة عن حدوث أي تغييرات خلال الفترات المحددة، فقد تفرض عليه غرامة تصل في حدها الأقصى إلى 50 ألف ريال سعودي.