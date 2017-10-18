جمعية رقي بفيفاء تكريم الطلاب المشاركين في تدريس حلقات تحفيظ القرآن

شارك عدد من طلاب حلقات جمعية رقي لتحفيظ القرآن بمحافظة فيفاء في تدريس بعض الحلقات خلال العام المنصرم والذين تميزوا بحفظ أجزاء كبيرة من القرآن الكريم ومنهم من أتم حفظ القرآن كاملا .

حيث قامت الجمعية بتكريم هؤلاء الطلاب النخبة تقديرا لمشاركتهم وتشجيعا وتحفيزا لهم ولتميزهم .

كما قامت الجمعية أيضا بتكريم أولياء أمورهم نظير جهودهم في دعم أبنائهم لحفظ كتاب الله عزو جل .

وأشار رئيس جمعية رقي لتحفيظ القرآن الكريم بفيفاء الشيخ يحيى حسن الفيفي بأن الجمعية ستقوم هذا العام بنقل هؤلاء الطلاب إلى حلقة النخبة وهي مشروع حلقة يتم التركيز فيها على الطالب ووضع خطة وجدول معين ومكثف لمراجعة حفظ الطلاب للقرآن وإكمال المتبقي .