منسوبو بلدية فيفاء يحتفلون بمناسبة ترقيتهم   

احتفل عدد من منسوبي بلدية فيفاء أمس الثلاثاء بعد صدور الموافقة على ترقياتهم على عدد من المراتب , وذلك في حفل أقاموه بمقر البلدية بحضور رئيس البلدية الدكتور سالم بن علي منيف ورؤساء الأقسام والموظفين وبعض الضيوف الكرام .

وبارك رئيس البلدية للموظفين المترقين وحثهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء مقدما لهم التهاني والتبريكات ومتمنيا لهم مزيدا من التقدم والتميز وإلى مراتب أعلى .

ومن جانبه وجه الموظفون المترقون الشكر والتقدير لرئيس البلدية على دعمه المتواصل وتحفيزهم وعلى الحرص والمتابعة في إجراءات الترقيات وكذلك مدير شؤون الموظفين يحي الفيفي وعلى ما قاموا به من تذليل كافة العقبات والصعوبات التي قد تعيق الترقية , مشيرين إلى أن هذه الترقيات بإذن الله ستكون دافعا وحافزا لهم لبذل المزيد من الجهد والتميز .

