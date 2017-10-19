مستشفى بني مالك يقيم حملة توعوية وتثقيفيه عن خطر مرض الكوليرا

ضمن إطار الحملات التوعوية و التثقيفية وطرق الوقاية من مرض ( الكوليرا ) وفي إطار توجيهات مدير مستشفى بني مالك الإخصائي محمد بن ابراهيم الغالبي للقسم التوعية والتثقيف الصحي بعمل حملات توعية .

انتقل الفريق الصحي إلى مدرسة آل على الثانوية الداير بقيادة مدير التوعية والتثقيف الصحي بالمستشفى .احمد يحيى الفيفي وطبيب مكافحة العدوى الدكتور مختار وبتنسيق مع اﻻستاذ / عبدالعزيز الفيفي و قائد المدرسة الاستاذ / مسعود جبران المالكي وبإشراف مباشر من مدير المستشفى .

وكان في استقبال الفريق الصحى قائد المدرسة وفريق العمل بالمدرسة وقام الفريق بتوعية الطلاب عن خطر مرض الكوليرا و الارشادات الوقائية المتبعة للتعامل مع المرض وتخلل ذلك عرض بعض المقاطع التثقيفية للطلاب وكيفية الوقاية من المرض بعد ذلك تم اقامة ورشة عمل مع الطلاب

عن طرق تعقيم الأيدي وطريقة التعقيم وتم توزيع المنشورات التوعوية والملصقات على الطلاب .

وكانت الزيارات ضمن برنامج وجدول زمني لتغطية كافة مدارس المحافظة .