انطلاقة الفعاليات الشبابية الرياضية المفتوحة بجازان عصر اليوم الخميس

يطلق مكتب الهيئة العامة للرياضة بمنطقة جازان وضمن برامج وأنشطة إدارة الهيئات الشبابية بوكالة شؤون الشباب بالهيئة العامة للرياضة الفعاليات الشبابية الرياضية المفتوحة وذلك بدءا من عصر اليوم الخميس التاسع والعشرين من شهر محرم الجاري ولمدة ثلاثة أيام بالكورنيش الشمالي بمدينة جازان •

هذا وتتضمن الفعاليات عدة ألعاب وأنشطة رياضية مختلفة ومناسبة للشباب منها تحديات الملعب الصابوني وملعب البلياردو الكبير ومهارات تصويب كرة القدم وكرة السلة ولعبة كرة الطائرة بالقدم وأيضا سباق المشي والسكيت رول ، خلاف الفعاليات الترفيهية والمسابقات الرياضية المتنوعة •

هذا وأكد مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بمنطقة جازان الأستاذ إبراهيم الرياني بأن الفعاليات الشبابية الرياضية المفتوحة بجازان تقام بناء على حرص ودعم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة معالي المستشار الأستاذ تركي آل الشيخ ﻹشغال الشباب ببرامج رياضية ورفع معدل المشاركة الرياضية المجتمعية ، كما أنها تساهم في نشر ثقافة ممارسة الرياضة و التعريف بعدد من الألعاب الرياضية المختلفة وإكتشاف عدة مهارات رياضية •

وفي نفس الجانب وجه الرياني شكره ﻹدارة الهيئات الشبابية بوكالة شؤون الشباب نظير ما يقدموه من برامج شبابية في منطقة جازان وفي أرض الوطن بشكل عام ، كما وجه الرياني الدعوة للجميع للمشاركة في هذه الفعاليات خاصة وأنها تقام في أجواء جميلة وفي موقع سياحي مميز كما يصاحب هذه الفعاليات معرضا توعويا عن المخدرات ومركزا للتبرع بالدم ومركزا لفحص السكر والضغط •