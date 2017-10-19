“بلدية الداير” تصادر مواد غذائية غير صالحة للإستهلاك

صادرت بلدية محافظة الداير التابعة لأمانة منطقة جازان مواد غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمي وذلك خلال حملة قامت بها فرق الرقابة الصحية بمركز عثوان حيث شملت عددا من المحلات وتموينات المواد الغذائية، كما تم خلال الجولة التأكد من التراخيص والشهادات الصحية والتزام المحلات بالشروط والأنظمة.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الداير المهندس عبدالمجيد بن علي مذكور أن البلدية شكلت فريقا يضم عددا من المراقبين لتنفيذ جولات تشمل جميع مراكز المحافظة للتأكد من سلامة المحلات التجارية والتزامها بالشروط الصحية وبيع مواد غذائية صالحة للإستهلاك الآدمي.

وبين مذكور انه خلال الجولة تم مصادرة كميات تالفة تضر مستخدميها وعددها 126 نوع من مختلف المواد الغذائية، موضحا في الوقت نفسه أن البلدية ستواصل جولاتها ولن تتهاون مع اي مخالفة تمس حياة الناس بشكل مباشر وستطبق بحقهم المخالفات المنصوصة عليها نظاما.