المستشفى السعودي الألماني_ينهي معاناة مريض

بعد عام من معاناة مريض و عدم التشخيص تم إكتشاف مرضة و معالجته في مستشفى السعودي الألماني بـالمدينة المنورة .

إشتكى مريض من تقرحات متكرره بالفم و حول الأعضاء التناسلية مع إلتهاب متعدد بالمفاصل و إلتهاب و تلون في مناطق من الجلد و عدم وجود تحسن في حالة واستمرت حالة لمدة عام وكان يخضع لتناول بعض الأدوية العادية و مسكنات الألم.

و بعد زيارته لمستشفى السعودي الألماني في المدينة المنورة في عيادة الروماتيزم

فتمت مناظرة المريض مع أطباء الجلدية فأتضح بعد إجراء الفحوصات اللأزمة يعاني المريض من وجود مرض ” بهجت” . وهو عبارة عن متلازمة مرضية تصيب الجلد و النسيج المخاطى المبطن لبعض أجهزة الجسم بالإضافة إلى إصابة مفاصل متفرقة في الجسم.

بدأ المريض يأخذ أحد أنواع الادوية البيولوجية مع نوع واحد من مثبطات المناعة و بدأت حالة المريض تتحسن بعد شهر واحد من العلاج و تضاعفت نسبة التحسن بشكل ملحوظ خلال الشهور متتالية وهذا بعد متابعة العلاج البيولوجي.

يتابع المريض حالته بالعيادة الخارجية مع وجود تخفيض الجرعات العلاج له وذلك بعد تحسن حالة المفاصل لديه و أختفت التقرحات و عاد المريض الى ممارسة حياته الطبيعية بشكل طبيعي ولله الحمد ..