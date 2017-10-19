#المستشفى السعودي الألماني_ينهي معاناة مريض | فيفاء أون لاين
الخميس, 29 محرّم 1439 هجريا, الموافق 19 أكتوبر 2017 ميلاديا

#المستشفى السعودي الألماني_ينهي معاناة مريض

#المستشفى السعودي الألماني_ينهي معاناة مريض
سارة الشريف : المدينة المنورة
بعد عام من معاناة مريض و عدم التشخيص تم إكتشاف مرضة و معالجته في مستشفى السعودي الألماني بـالمدينة المنورة .
إشتكى مريض من تقرحات متكرره بالفم و حول الأعضاء التناسلية مع إلتهاب متعدد بالمفاصل و إلتهاب و تلون في مناطق من الجلد و عدم وجود تحسن في حالة واستمرت حالة لمدة عام وكان يخضع لتناول  بعض الأدوية العادية و مسكنات الألم.
 و بعد زيارته لمستشفى السعودي الألماني في المدينة المنورة في عيادة الروماتيزم
فتمت مناظرة المريض مع أطباء الجلدية فأتضح بعد إجراء الفحوصات اللأزمة يعاني المريض من وجود مرض ” بهجت”  .  وهو عبارة عن متلازمة مرضية تصيب الجلد و النسيج المخاطى المبطن لبعض أجهزة الجسم بالإضافة إلى إصابة مفاصل متفرقة في الجسم.
بدأ المريض يأخذ أحد أنواع الادوية البيولوجية مع نوع واحد من مثبطات المناعة و بدأت حالة المريض تتحسن بعد شهر واحد من العلاج و تضاعفت نسبة التحسن بشكل ملحوظ خلال الشهور متتالية وهذا بعد متابعة العلاج البيولوجي.
 يتابع المريض حالته  بالعيادة الخارجية مع وجود تخفيض الجرعات العلاج له وذلك بعد  تحسن حالة المفاصل لديه و أختفت التقرحات و عاد المريض الى ممارسة حياته الطبيعية بشكل طبيعي ولله الحمد ..

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