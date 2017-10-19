هايكنج السعودية يعلن عن اقامة فعاليته في محافظة الريث

أعلن هايكنج السعوية عن إقامة فعالية هايكنج السعودية بمحافظة الريث وذلك في 1439/02/21هـ .

صرح بذلك للصحيفة فيفاء أون لاين المدير الأقليمي الأستاذ/ علي بن أحمد العبدلي الفيفي موضحاً أن رئيس فريق هايكنج السعودية المهندس علي بن مبارك القحطاني قد وافق على اقامة الفعالية بمحافظة الريث حسب الـاريخ الموضح اعلاه .

علماً ان الفعالية تشمل هايكنج (مشي ) وتسلق الأماكن الوعرة ..

هذا وقد دعى المنظمين الراغبين الى سرعة التواصل على الرقم الموضح بالاعلان ليتم أضافة اسمائهم ضمن فريق الهايكنج الريث ، وذلك من كافة مدن المملكة مرحبين بالجميع .