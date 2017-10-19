هايكنج السعودية يعلن عن اقامة فعاليته في محافظة الريث | فيفاء أون لاين
الخميس, 29 محرّم 1439 هجريا, الموافق 19 أكتوبر 2017 ميلاديا

هايكنج السعودية يعلن عن اقامة فعاليته في محافظة الريث

هايكنج السعودية يعلن عن اقامة فعاليته في محافظة الريث
فيفاء أون لاين ـ الريث
أعلن هايكنج السعوية عن إقامة فعالية هايكنج السعودية بمحافظة الريث وذلك في 1439/02/21هـ .
صرح بذلك للصحيفة فيفاء أون لاين المدير الأقليمي الأستاذ/ علي بن أحمد العبدلي الفيفي موضحاً أن رئيس فريق هايكنج السعودية المهندس علي بن مبارك القحطاني  قد وافق على اقامة الفعالية بمحافظة الريث حسب الـاريخ الموضح اعلاه .
علماً ان الفعالية تشمل هايكنج (مشي ) وتسلق الأماكن الوعرة ..
هذا وقد دعى المنظمين الراغبين الى سرعة التواصل على الرقم الموضح بالاعلان ليتم أضافة اسمائهم ضمن فريق الهايكنج الريث ، وذلك من كافة مدن المملكة مرحبين بالجميع .
 

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