” الطيار ” يدشن فعاليات المعرض الصحي التوعوي ” تغذيه سليمه عقل سليم “

دشن محافظ صامطة الاستاذ /عبدالعزيز بن محمد الطيار مساء أمس الاربعاء ١٤٣٩/١/٢٨ھ فعاليات المعرض الصحي التوعوي تحت شعار “ تغذية سليمة.. عقل سليم ” والذي يقيمه القطاع الصحي الجنوبي بالمركز الرياضي والترفيهي بمدرسة ثانوية ابو حجر، وذلك بحضور مساعد المدير العام للصحة العامة بجازان الدكتور / يحيى حميران، ومدير المراكز الصحية بجازان الاستاذ / عيسى جعفري، ومساعد مدير التعليم بالمنطقة، الاستاذ/ علي سهلي ومدير شئون المراكز الصحية بالقطاع الجنوبي، الاستاذ/ محمد بجوي ،هذا وعقب قَص الشريط تجول الحضور بالمعرض الذي إشتمل علي عدد من الأركان التوعوية بأهمية الغذاء في بناء الجسم والصحة العقلية.

وقد تطرق الدكتور حسين اسماعيل، أثناء شرحه للحضور الدور التوعوي لمراكز الرعاية الصحية الأولية، في تعزيز صحة المجتمع وعلي الاخص شريحة الطلاب لبناء مجتمع صحي ومعافى، فيما شرح عدد من ألأطباء تناول الطعام الصحي والذي يحتوي علي المكونات الغذائيه المختلفه وأهمية متابعة الوزن الصحي من خلال معيار مؤشر كتلة الجسم ،والأغذية التي يجب التقليل منها.

بعد ذلك تم تدشين حملة تطعيم الإنفلونزا بالقطاع الصحي الجنوبي. وفي الختام كرم المحافظ مدراء المراكز الحدودية على جهودهم في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها، ثم سلم الداعمين والمشاركين الشهادات التقديرية والهدايا التذكارية بهذه المناسبة.