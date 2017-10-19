ألاحوال المدنية تختتم جلسات الاجتماع السنوي

اختتمت الأحوال المدنية جلسات الاجتماع السنوي الرابع لمديري ومديرات عموم الأحوال المدنية في محافظة العلا اليوم (الخميس) ، والذي كان بعنوان “الأحوال المدنية ورؤية المملكة 2030” واستمر لمدة يومين.

وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات ومن أبرزها ضرورة توسيع نطاق الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين عن بعد، وتحسين جودة الخدمات المتوفرة حالياً عبر تيسير الإجراءات وأتمتتها والحد من استخدام الورق، إضافةً إلى ضرورة تسريع اكتمال الربط مع القطاعات الحكومية لتسهيل الخدمة على المواطنين والمقيمين ورفع الانتاجية وتحسين الجودة، ووضع الآليات المناسبة لاستقبال الاعداد الكبيرة من النساء اللاتي لم يصدرن بطاقة الهوية الوطنية لتمكينها من ممارسة حياتها والقيام بدورها الفاعل في المجتمع.