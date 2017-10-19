مجلس بلدي جازان مشاريع ترفيهية للمدينة

عقد المجلس البلدي لأمانة منطقة جازان، اجتماعه الثالث والعشرون برئاسة رئيس المجلس البلدي لأمانة منطقة جازان الأستاذ أحمد بن أبو شملة حكمي، وبحضور نائب الرئيس الأستاذ وليد بن جيلان محه وجميع أعضاء المجلس البلدي، وذلك في قاعة الاجتماعات بالمجلس، حيث افتتح رئيس المجلس الجلسة شاكراً رؤساء اللجان وأعضاء المجلس على تفعيل دور اللجان بالمجلس.

بعد ذلك ناقش المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وأتخذ بشأنها الإجراءات والتوصيات التي تحقق المصلحة العامة حيث كان أبرز ما تم مناقشته المقترحات المقدمة من لجنة الاستثمار والتخطيط وكان أبرزها تخصيص موقع استثماري لإنشاء حديقة مائية وأيضاً تخصيص موقع لألعاب التزلج على الثلج وأيضاً تهيئة موقع لعمل مستودعات غذائية تكون قريبة من المدينة ، كما ناقش المجلس أهمية إنشاء شارع أو ممشى تجاري فخم يضاهي أفضل الشوارع في مدينتي الرياض وجدة ، وعليها أقر المجلس بتكوين فريق عمل مكون من المجلس البلدي لأمانة منطقة جازان وأمانة منطقة جازان ممثلة في الإدارة العامة للاستثمار وأيضا من الغرفة التجارية بجازان لإعداد ورشة لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في الأمانة والبلديات المرتبطة بها على المستثمرين من داخل المملكة وعلى مستوى دول الخليج العربي.

كما اطلع المجلس على أعمال مشاريع الصيانة ومشاريع السفلتة الهيكلية بالمدينة والقرى التابعة لها، و أوصى المجلس لجنة المشاريع والصيانة بالمجلس بالمتابعة الدورية مع الزملاء بأمانة المنطقة ورفع التقارير الدورية ثم اختتم رئيس المجلس الجلسة راجياً الله التوفيق للجميع.