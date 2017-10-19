أفراح “الفيفي” بالرياض | فيفاء أون لاين
الخميس, 29 محرّم 1439 هجريا, الموافق 19 أكتوبر 2017 ميلاديا

أفراح “الفيفي” بالرياض

أفراح “الفيفي” بالرياض
فيفاء أون لاين ـ الرياض
في ليلة من أجمل ليالي العمر ..وفي صورة من اجمل صور الحياة ..استنارت قاعة بصمات بالرياض  بضياء فاق ضياء القمر ..وبنجوم الأرض الساطع على نجوم السماء ..سطر التاريخ ليلة كان ميعادها مرتقب ..وحضورها من كل صوب وحدب ..
وتجملت القلوب بكل فرح وسرور وحب ..كيف وقد اجتمعت الأرواح مع من تحب ..
ففي يوم السبت  24 من شهر محرم  1439 هـ حيث ازدانت القاعة  بحفل زواج الشاب :عبد الله جابر زاهر  الفيفي على كريمة الأستاذ/ جبران أحمد يحيى الحكمي الفيفي.

 حضر عدد كبير من أقارب العائلتين واحبابهم  واصدقاء العريس من كل مناطق المملكة مشاركين ومباركين .

 وقد تخلل المناسبة حفل خطابي وإحياء العادات والتقاليد من العرضات الشعبية والاهازيج الشعرية ابتهاجا بالمناسبة ..
بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير ..
 

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