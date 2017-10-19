أفراح “الفيفي” بالرياض

في ليلة من أجمل ليالي العمر ..وفي صورة من اجمل صور الحياة ..استنارت قاعة بصمات بالرياض بضياء فاق ضياء القمر ..وبنجوم الأرض الساطع على نجوم السماء ..سطر التاريخ ليلة كان ميعادها مرتقب ..وحضورها من كل صوب وحدب ..

وتجملت القلوب بكل فرح وسرور وحب ..كيف وقد اجتمعت الأرواح مع من تحب ..

ففي يوم السبت 24 من شهر محرم 1439 هـ حيث ازدانت القاعة بحفل زواج الشاب :عبد الله جابر زاهر الفيفي على كريمة الأستاذ/ جبران أحمد يحيى الحكمي الفيفي.