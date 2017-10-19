منذ أن أطلق الحكم الاوزبكي كوفالينكو صافرته معلنا نهاية مباراة منتخبنا السعودي أمام نظيره المنتخب الياباني بملعب الجوهرة المشعة في جدة بتغلب منتخبنا الاخضر بهدف دون رد سجله اللاعب فهد المولد ليخطف منتخبنا البطاقة الثانية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم روسيا 2018 للمرة الخامسة في تاريخه بحضور وجه السعد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع عراب التأهل المونديالي الخامس والذي كان على رأس 60 ألف متفرج في ليلة ستخلد بذاكرة التاريخ عمت أفراحها أرجاء البلاد ورياضتنا تشهد تحول رياضي غير مسبوق لمواكبة رؤية 2030 بداية بصدور الأمر الملكي بتعيين معالي المستشار بالديوان الملكي الاستاذ تركي آل الشيخ رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة فمنذ أن تولى منصبه الجديد بدأ العمل بكل طموح وثقة وشفافية لتأسيس مشروع رياضي كبير يقود رياضة الوطن إلى إستعادة هيبتها وريادتها الرياضية في مختلف المحافل وفق إستراتيجية مدروسة وقرارات إصلاحية وتطويرية وعقابية متتالية تسابق الزمن لمعالجة القضايا المطروحة وتعديل مسار الرياضة بالبلاد باتجاه طريق التطوير للمضي بها إلى مستقبل مشرق يتم من خلاله تهيئة بيئة رياضية مثالية تساعد على صناعة منافسة شريفة بكل إحترافية تحقق النجاح وتساهم بتحقيق العدل والمساواه والوقوف على مسافة واحده من الجميع والتقليل من الفوضى الإدارية وكشف الفساد وقطع صوت التعصب.

هذا التحول الرياضي والقرارات الإيجابية الصادرة من هيئة الرياضة بقيادة رجل المرحلة معالي الأستاذ تركي آل الشيخ التي يصعب ذكرها بمقال واحد وجدت قبول كبير من الوسط الرياضي أجمع وإشادة واسعة بحجم قيمتها وأهميتها التي تتمحور جميعها في مصلحة رياضة الوطن حيث ستقودها من الإحباط إلى التفاؤل ومن السقوط إلى النهوض في ظل مرحلة تتطلب من جميع الرياضيين الوقوف معها لتحقيق الاهداف التي وضعت من أجلها.