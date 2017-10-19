تعديات صبيا تغلق الكسارات المخالفة لاشتراطات وانظمة التعدين بالكدمي وتحجز المعدات المخالفة

بتوجيه ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير /محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان كلف سعادة محافظ صبيا الاستاذ/ علي بن موسي زعله اللجان الميدانية بالمحافظة( التعديات- الأنشطة التعدينية) بتكثيف جولاتهم على المنطقه التعدينيه لحجز المعدات وقفل الكسارات المخالفة للانظمه والتعليمات .

حيث أكد “زعله ” بانه سيتم تطبيق العقوبات والغرامات على كل مخالف للانظمه والتعليمات ولن تتهاون المحافظه في تنفيذ تعليمات سمو أمير المنطقة والتي تشدد على ضرورة متابعة الكسارات التي لا تطبق الاشتراطات الخاصه بحماية البيئه من فلاتر وخلافه أو أنظمة الثروه المعدنيه حتي لا تتسب هذه الشركات او المؤسسات في التأثير على هذه المواقع من تجاوزات وزيادة نسبة التلوث في البيئة المحيطة والقرى المجاورة المأهولة بالسكان . والزامهم بممارسة الاستثمار وفق اللوائح والانظمه .

حيث قامت اللجان الميدانية بالمحافظة صباح هذا الْيَوْمَ الخميس بمسح مجمع الكسارات بمركز الكدمي وقد تم حجز معدات تعمل بطريقه مخالفة وبشكل عشوائي وايضاً إغلاق كسارات بسلاسل لمخالفتها الأنظمة والتعليمات والاشتراطات الصحية والبيئة وإلزامها بمراجعة هيئة الإرصاد وحماية البيئة لتصحيح أوضاعهم واستكمال اجراءاتهم النظامية والحصول على الرخص التعدينية ودفع الغرامات المقررة وإحضار ما يثبت نظامية عملها الرسمية استناداً لانظمة الثروة المعدنيةوكذلك توفر اشتراطات و أنظمة الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة .

و أوضح رئيس لجنة الأنشطة التعدينيه بصبيا /مكي قحل توجيهات ومتابعة محافظ صبيا المستمرة اهتمامه على متابعة اعمال الكسارات ومحافر نهل الرمال والتأكد من حصولها على التراخيص النظامية من وكالة الثروة المعدنية بوزارة البترول والطاقة وإستمرار تكثيف الجولات الميدانية خاصه خارج أوقات الدوام الرسمي .