بالصور .. مدرسة الفرحة الابتدائية بفيفاء تحتفل بتميز معلميها

احتفلت مدرسة الفرحة الابتدائية بمحافظة فيفاء أمس الخميس بتميز اثنين من معلميها , حيث حصل الأستاذ علي يحيى المالكي على المركز الحادي عشر على مستوى المملكة في جائزة وزارة التعليم للتميز بفئة المعلم المتميز في دورتها الثامنة.

فيما حصل الأستاذ أحمد يحيى الفيفي على المركز الخامس في جائزة تعليم صبيا في فئة المعلم المتميز .

حيث أقامت المدرسة احتفالا بمشاركة معلميها وطلابها ألقى فيه قائد المدرسة الأستاذ على محمد الفيفي كلمة أثنى فيها على جهود المعلمين وبارك لهم هذا التميز متمنيا لهم التوفيق والنجاح دوما .

كما ألقى المعلم علي المالكي كلمة المحتفى بهم شكر فيها إدارة المدرسة ومعلميها على دعمهم المتواصل وتحفيزهم وتشجيعهم للوصول بعد توفيق الله لهذه المراكز .

ثم قدمت المدرسة الدروع التذكارية للمعلمين المحتفى بهم ثم احتفل الجميع معلمين وطلاب بتناول العصير والكيكات وقاموا طلاب المدرسة بتقديم التبريكات لمعلميهم الفائزين .