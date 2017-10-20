افتتاح المعرض التوعوي لليوم العالمي للصحة النفسية بالقطاع الجبلي

مراكز الرعاية الاولية بالقطاع الغربي ممثلةً في برنامج الرعايه النفسيه الاوليه وخدمة المجتمع

اقامت برنامجاً ومعرضاً توعوياً عن اليوم العالمي للصحة النفسيه وقد بدأ المحفل التوعوي بعد حمد الله والصلاة على نبيه

كلمه من سعادة الدكتور محسن عبده عداوي استشاري طب اسره منسق المبادرة الاوليه الشامله بعدها تفضل الدكتور محسن عداوي يصحبه الدكتورعلي الشبيلي

منسق مبادات التحول بالصحه العامه والأستاذ رشيد بن عيسى دحلان مدير المراكز الصحيه بالقطاع الغربي بقص الشريط اعلاناً ببدأ فعاليات المعرض وما يحتويه من رسالة توعوية

وفي غضون ذالك استمع الجمهور لشرح وافي من الدكتور محسن عداوي وبعد ذالك قامت الدكتوره تماضرالطيب

وكلاً من الممرضه صباح قميري افراح قميري وشذى العنبري باستقبال الضيوف والرد على استفساراتهم ايماناً من الجميع أن الاهداف المنشودة لإيصال الوعي الصحي لأفراد المجتمع مطلب اساسي لمجتمع صحي

كما ثمن الحظور هذا الدور الفعال من قبل القائمين على هذا المعرض شاكرين ومقدرين هذه الجهود البارزة التي تصب في خدمة الوطن والمواطن