الكابتن ” العبسي” يدرب ممارسي الأمن والسلامة المدرسية

تم الانتهاء من برنامج إعداد مدربين ممارسين لأمن والسلامة بوزارة التعليم وكان البرنامج من ضمن خطة الإدارة العامة لأمن والسﻻمة بوزارة التعليم لأعداد مدربين ممارسين في الأمن والسلامة وكان البرامج من تقديم المدرب المميز الكابتن حسن العبسي وبإشراف شركة تطوير للخدمات التعليمية بالتعاون مع الإدارة العامة لأمن والسﻻمة بوزارة التعليم.

وتم في نهاية البرنامج تكريم الكابتن حسن العبسي من قبل الدكتور ماجد الحربي مدير عام الأمن والسلامة بوزارة التعليم والدكتور منصور العصيمي مدير عام المحتوى بشركة تطوير.