فرسان السعودية ينافسون على لقب الدوري العربي المؤهل لكأس العالم للقفز عن الحواجز

أعلن الاتحاد الملكي الاردني للفروسية ومركز العريان عن مشاركة فرسان السعودية في منافسات الدوري العربي للقفز عن الحواجز والذي يستضيف الأردن جولتين مؤهلتين لكأس العالم الذي سيقام في فرنسا العام المقبل.وسيشارك من السعودية كل من الفرسان عبد الرحمن الراجحي وعبد الكريم العبار وناصر الشواف وعبدالله الراجحي سعيا لكسب نقاط الجائزة الكبرى التي يصل ارتفاعها الى 160سم .توحرص صاحبة السمو الملكي الاميرة عالية بنت الحسين رئيسة اتحاد الفروسية الملكي الأردني على متابعة كافة التحضيرات الفنية والادارية استعدادا لاستضافة الأردن بطولتين من الدوري العربي للقفز على الحواجز المؤهلتين لكأس العالم في فرنسا CSI W* حيث ستقام اول بطولة في 26/10/2017 الشهر الجاري علي ميدان مركز العريان للفروسية .وقالت كرستينا ابو دية الأمين العام لاتحاد الفروسية الملكي ان الاردن لديه القدرة على استضافة بطولات عربية ودولية نظرا لتوفر امكانيات النجاح المميز في التنظيم والاستضافة .جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقد ظهر اليوم في المقر الداري لمجموعة فارمسي ون بحضور الدكتور امجد العريان مؤسس ومالك مركز العريان للفروسية الذي يحتضن المنافسات الرسمية للجولتين .ووجهت الأمين العام لاتحاد الفروسية الشكر والتقدير لأسرة وكوادر مركز العريان للفروسية على تواصل التحضيرات المميزة لأستقبال الفرسان العرب والأجانب مؤكدة ان اللجان الفنيه واللجان المساعدة حريصة كل الحرص على انجاح المنافسات واخراجها بصورة انيقه وتوفير اجواء جميلة للمنافسات وكلنا أمل ان يحلق فرسان الاردن عاليا في بطولة الفئات تمهيدا للوصول الى كأس العالم في فرنسا 2018 .واعلنت كرستينا ان فرسان كل من الامارات والسعودية وسوريا ومصر وفلسطين والعراق والأردن سيشاركون في هذة الجولات لغاية الان وسيتم الاعلان عن اي دولة ستشارك خلال الايام المقبلة

على صعيد اخر اشاد الدكتور امجد العريان مؤسس ومالك مركز العريان للفروسية بالجهود الكبيرة التي تبذلها سمو الاميرة عالية بنت الحسين لتطوير رياضة الفروسية وتقدم مستواها لتعظيم الانجازات التي تحققت عبر السنوات الماضيه .واكد الدكتور العريان على اهمية قرار الاتحاد العربي بمنح الأردن شرف استضافة جولتين من بطولة الدوري العربي وهذا تأكيد على قدرة الأردن لأستضافة هذه البطولات وثقته بالكوادر الأردنية والمنشأت التي باتت تضاهي المراكز العالمية .واعلن العريان عن الجاهزية الكاملة لمركز العريان لاحتضان المنافسات وفق ارفع واعلى المواصفات الدولية المطلوبة سواء في ميدان المنافسة او المرافق العديدة وأهمها تجهيز الأسطبلات للخيول الوافدة مع الفرسان .واضاف العريان قائلا اننا في مركز العريان للفروسية ونحن نرحب بضيوف الأردن يسعدنا ان نعلن اكتمال تحضيراتنا الفنية ولأدارية لنرسم صورة جميلة وليعرف العالم ان الأردن لدية القدرة على التنظيم والمنافسات ليكون فرسان الوطن في الطليعة على منصات التتويج كيف لا وان فكرة تأسيس المركز الهدف منها ان يكون في خدمة الأردنيين والأشقاء العرب وفرسان العالم .واختتم العريان حديثة في المؤتمر الصحفي قائلا نفتخر أننا نفتح المجال امام الواعدين والمحبين للفروسية للتدريب وممارسة رياضة القفز على الحواجز وهدفنا تسليط الضوء على مايقدمة الأردن للفروسية ولفت انه سيتم توزيع جوائز مالية على الفرسان الفائزين يبلغ مجموعها 70 الف دولار بالاضافة لسيارة ميتسو بيشي موديل

2016 ستمنح لافضل فارس في البطولتين