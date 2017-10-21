“هيئة تطوير الرياض”: تكشف تفاصيل عن أسعار تذاكر “المترو”

قال نائب رئيس مركز المشاريع والتخطيط في الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، المهندس الوليد العكرش إن الهيئة لم تنته بعد من تحديد أسعار تذاكر “المترو” وأنها لا تزال قيد الدراسة، وستُعلن عنها قبل التشغيل.

وأوضح العكرش وفقاً لصحيفة “الوطن” أن التذاكر ستكون 3 فئات، فئة للعوائل، وفئة للدرجة الأولى، وللدرجة العادية، مُشيرا إلى أن قطار الرياض ستستفيد منه غالبية شرائح المجتمع باختلاف طبقاتها، ولن يكون مقتصرا على العمالة فقط.

وكان أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر قد أكد أن المشروع يسير بشكل جيد وفق الاستراتيجية المخطط لها في السابق، لافتاً إلى أن المشروع لا يواجه أية عقبات سواء كانت مالية أو غيرها، وينتظر أن يبدأ التشغيل التجريبي لمترو الرياض نهاية عام 2019.