​”وزارة التعليم” تحدد آخر مواعيد للتسجيل في الوظائف المتاحة والاختبار النهائي

دعت وزارة التعليم الراغبين والراغبات في التقدم للوظائف التعليمية بما فيها تخصص التربية الصحية واللياقة البدنية إلى المبادرة بالتسجيل قبل انتهاء الفترة المحددة للتسجيل المُبكر في 13 صفر المقبل.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي في تغريدة عبر صفحته الشخصية بـ”تويتر”، إن الوزارة نسقت مع المركز الوطني للقياس والتقويم لإدراج تخصص التربية الصحية واللياقة البدنية ضمن اختيار الكفايات للمعلمات لهذا العام، داعياً الراغبات في إجراء الاختبار إلى التسجيل قبل انتهاء فترة التسجيل المبكر في 13/2/1439 هـ.

وحدد العصيمي مواعيد التسجيل والاختبارات الخاصة بالوظائف التعليمية، مبيناً أنه جرى تحديد موعد الاختبار في الفترة من السبت 21 إلى 28 ربيع الأول المقبل.