​”وزارة التعليم” تحدد آخر مواعيد للتسجيل في الوظائف المتاحة والاختبار النهائي | فيفاء أون لاين
السبت, 1 صفر 1439 هجريا, الموافق 21 أكتوبر 2017 ميلاديا

​”وزارة التعليم” تحدد آخر مواعيد للتسجيل في الوظائف المتاحة والاختبار النهائي

​”وزارة التعليم” تحدد آخر مواعيد للتسجيل في الوظائف المتاحة والاختبار النهائي
فيفاء أون لاين - متابعة

دعت وزارة التعليم الراغبين والراغبات في التقدم للوظائف التعليمية بما فيها تخصص التربية الصحية واللياقة البدنية إلى المبادرة بالتسجيل قبل انتهاء الفترة المحددة للتسجيل المُبكر في 13 صفر المقبل.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي في تغريدة عبر صفحته الشخصية بـ”تويتر”، إن الوزارة نسقت مع المركز الوطني للقياس والتقويم لإدراج تخصص التربية الصحية واللياقة البدنية ضمن اختيار الكفايات للمعلمات لهذا العام، داعياً الراغبات في إجراء الاختبار إلى التسجيل قبل انتهاء فترة التسجيل المبكر في 13/2/1439 هـ.

وحدد العصيمي مواعيد التسجيل والاختبارات الخاصة بالوظائف التعليمية، مبيناً أنه جرى تحديد موعد الاختبار في الفترة من السبت 21 إلى 28 ربيع الأول المقبل.

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