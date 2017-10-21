محكمة تعاقب مقيمَين بجلدهما أمام مركز الشرطة.. لهذا السبب!

قضت محكمة في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة بمعاقبة مقيمين اثنين أحدهما يمني والآخر باكستاني بجلد كل منهما 70 جلدة لكل منهما دفعة واحدة، بعد إدانتهما في واقعة التعرض لموظفة بإحدى الشركات وطعنها في شرفها وتوجيه سب وشتم لها.

وتشير التفاصيل وفقاً لـ”عكاظ”، إلى أن الموظفة اتهمت الشخصين بالتعرض لها والتلفظ عليها وطعنها في شرفها، إلى جانب سبها وشتمها ووصفها بألفاظ “كلبة وذبابة”، وهو ما أنكره المتهمان أمام المحكمة تماماً، لكن الموظفة فاجأت الجميع بإحضار تسجيلات صوتية للواقعة ولمحام يحذرها من تقديم تلك التسجيلات للمحكمة.

بدورها أصدرت المحكمة حكمها بمعاقبة كل منهما بـ70 جلدة دفعة واحدة أمام بوابة مركز الشرطة أثناء الدوام الرسمي، مع أخذ تعهد مشدد عليهما بعدم التعرض لها بالسوء قولاً أو فعلاً.