“حساب المواطن” .. يكشف عن الوحدة الأساسية المستفيدة من الدعم

اختار برنامج حساب المواطن الأسرة بدلاً من الفرد لتكون الوحدة الأساسية المستفيدة من قيمة الدعم المقدمة عبر البرنامج، وذلك نظراً لكون الأسرة تُعد الوحدة الاقتصادية الرئيسة في المجتمع السعودي، وبحسب بيانات البرنامج ووثيقة برنامج التوازن المالي، سيكون رب كل أسرة ذكراً كان أو أنثى هو المستفيد الأساسي الذي يستلم قيمة الدعم عبر حسابه البنكي.

ويُعرف البرنامج الأسرة بأنها: مجموعة من الأفراد تربطهم صلة قرابة من الدرجة الأولى (زوج، زوجة، ابن، بنت) ويقطنون في مسكن واحد، كما يندرج تحتهم جميع الأبناء غير المتزوجين والبنات غير المتزوجات في حال كانوا يقطنون في نفس المسكن، ويمكن أن يكون رب الأسرة ذكراً أو أنثى بناءً على حالة الأسرة الاجتماعية.

وتمثل الأسر السعودية الفئة الأساسية المستفيدة من قيمة الدعم المقدم عبر البرنامج، بالإضافة إلى الأفراد السعوديين غير المتزوجين الذين يعيشون بشكل مستقل عن أسرهم، وأسرة الأم السعودية المتزوجة من غير سعودي، وحاملي بطاقات التنقل، وكذلك الفئات المستفيدة من خدمات الضمان الاجتماعي المسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

يشار إلى أن برنامج حساب المواطن الذي بدأ باستقبال طلبات المواطنين للتسجيل في فبراير الماضي، أنشئ لتخفيف وطأة الآثار الاقتصادية الناتجة عن الإصلاحات المختلفة على الأسر السعودية المستحقة باعتبار أن الإصلاحات الاقتصادية قد تتسبب بعبء إضافي على بعض فئات المجتمع، ومن المنتظر أن يتم صرف البدلات للأسر المستحقة قبل تنفيذ أي من الإصلاحات التي قد تمس بالمواطن حيث تعد الأسرة الكيان الرئيس في تصميم البرنامج، حيث سيتم النظر إلى دخل الأسرة مع الأخذ بالاعتبار حالة الأسرة المالية وعدد أفراد الأسرة، وسيتم التحقق من الدخل من خلال آلية مرتبطة بعدة جهات لجمع البيانات، وأيضاً مقارنتها بما يتم الإفصاح عنه.