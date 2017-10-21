تقرير تربية المراهقين-1

أكثر من 20 باحثا وممارسا نوعيا بما فيه الكفاية لمراجعة كل أو أجزاء من هذا التقرير في شكل مسودة .

عززت خبرة هذا الفريق ( الباحثين ) بما في ذلك منظوراته التأديبية والعرقية المتنوعة المشروع بقدر كبير، حيث اقترح الفريق إضافات وتصحيحات وتغييرات هامة ، وأدت مشاركة الفريق الثاقبة والسخية إلى إحداث فرق حاسم في قدرة التقرير على أن يعكس التفكير الحالي للقادة في الميدان. ومع ذلك لم يقرأ المراجعين جميع أقسام المشروع و تبقى المفاهيم العامة فضلا عن أي أخطاء من مسؤولية المؤلف .

من الأمور الحاسمة أيضا لنجاح المشروع موظفيه المتميزين في مجال البحث والمساعدين الإداريين. وشمل فريق المشروع

” Kathy Simonsالذي قام بصفته أخصائي البحوث بتجميع وتحليل وتلخيص نتائج البحوث المتعلقة بتربية المراهقين؛ و” Maria LaRusso ” التي اضطلعت بدور مساعد باحث فيما يتعلق بالبحوث المتعلقة بتنمية المراهقين؛ ” Dianne Weiss, Claudia Corra, and Martha Muldoon ” الذين قاموا في أوقات مختلفة بتنسيق المشروع كمساعدين إداريين؛ و ” Megan Hartman ” الذي راجع المراجع ، وهذا المستوى غير العادي من المهارة والخبرة والتفاني والتحديد والتوحيد والتحليل بكمية هائلة من المعلومات البحثية في وقت قصير جدا ، ويجب أن يتم تهنئتهم على كل ما أنجزوه .

نبذة عن الكاتبة :

د. ” A. Rae Simpson ” ، هي مديرة برامج التربية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ومستشار لمركز الاتصال الصحي في كلية هارفارد للصحة العامة ، وبعد أن استهلت جهود المركز في مجال تربية الأطفال ووسائط الإعلام، أعدت تقريرا في عام 1997 بعنوان “دور وسائط الإعلام في تعليم الوالدين ” بتمويل من مؤسسة جون د. وكاثرين ت. ماك آرثر. ، ولها محاضرة واسعة النطاق للجماهير المهنية والشعبية حول دور وسائل الإعلام في نقل المعلومات العلمية والصحية إلى الجمهور. وهي تتشاور على الصعيدين الوطني والمحلي بشأن قضايا التربية الأبوية والاتصالات الجماهيرية مع شركات الإعلان ووسائل الإعلام والحكومة والمؤسسات. وتعمل في تنظيم مجال التربية الوالدية ، وهي مؤسسة للشبكة الوطنية لتعليم الوالدين في ولاية ماساشوستس. حصلت على الدكتوراه. في أبحاث الاتصالات من جامعة ستانفورد في عام 1975، وقبل تطوير برنامج الوالدية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، خدمت في هيئة التدريس في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في مجال الكتابة العلمية والفهم العام للعلوم .

ملخص التقرير

الهدف والغرض :

تمت كتابة هذا التقرير لزيادة اهتمام وسائل الإعلام والاهتمام العام بكل من الأزمة والفرص ، والأزمة هي أن المراهقين الأميركيين يواجهون بأي مقياس مخاطر من العنف والمرض النفسي والإيذاء والإهمال والتعليم غير الكافي وتعاطي استعمال المخدرات والفقر وغير ذلك من المصادر التي تعرض مستقبلهم للخطر بشكل كبير .

وقد كتب هذا التقرير لزيادة اهتمام وسائل الإعلام والاهتمام العام على حد سواء أزمة أو فرصة ، الأزمة هي أنه تقريبا أي قياس يواجه المراهقون في أمريكا مخاطر من العنف والعقلية والمرض، وسوء المعاملة، والإهمال، وعدم كفاية التعليم، وتعاطي المخدرات، والفقر، ومصادر أخرى تعرض مستقبلهم للخطر بشكل عميق – وبالتالي، منطقتنا

وأحد الجوانب الأكثر إثارة للانتباه في هذه الأزمة هو عدم اهتمامنا بمشاركة أولياء الأمور لحل الأزمة ، وفي حين أن المبادرات هي على جميع المستويات من التنمية المجتمعية وإلى تغيير السياسات وغالباً ما يغيب عنا المجموعات التي مساعدة المراهقين : أولياء أمورهم .

وهنا تكمن الفرصة: في السنوات الأخيرة، وهي كمية من البحوث لم يسبق لها مثيل قد تراكمت حول دور أولياء الأمور أو الأسر في حياة المراهقين ،ومع ذلك، القليل من ذلك قد وصل إلى وسائل الإعلام، وصناع السياسات، والممارسين، ناهيك عن الآباء أنفسهم .

والهدف من هذا التقرير هو جعل هذا البحث الجديد يمكن الوصول إلى النتائج المتعلقة بتربية المراهقين ومفيدة لأولئك الذين يعملون من أجل مصلحة أولياء الأمور والمراهقين والأسر حتى يتسنى لهم تقديم أفضل ما ينفعهم .

أعد هذا التقرير في مركز الاتصال الصحي في كلية هارفارد للصحة العامة بتمويل من مؤسسة جون D. و كاثرين ت. ماك آرثر، ويحدد التقرير النتائج التي توصلت إليها ودور أولياء الأمور ما يجب القيام به وأن المعلومات المضافة سيكون لها تأثير مضاعف وبمثابة أداة لجهود المراهقين والآباء والأسر ووسائل الإعلام والمدارس والمجتمع المدني والقادة الدينيين وصانعي القرار لدعم أفضل للجيل القادم .

لمن كتب هذا التقرير ؟

التقرير كتب لجميع الذين يعملون مع أو ينيبون عن الآباء والمراهقين والأسر، بما في ذلك من يعمل في مؤسسات الأخبار ووسائل الإعلام والترفيه والسياسة والدعوة والرعاية الصحية والتعليم والعمل الشبابي والأعمال التجارية والتربية الأبوية الأبوة والتنمية المجتمعية والعديد من المجالات الأخرى ، لذا التقرير لم يوجه خصيصا للآباء والأمهات، على الرغم من أن يكونا من قراء هذا التقرير وبدلا من ذلك يستهدف التقرير أولئك الذين تشمل أدوارهم كوسطاء لتقديم الدعم والمعلومات لآباء المراهقين أو تيسير الجهود للقيام بذلك.

على ماذا يحتوي التقرير؟

يقدم التقرير توليفة لنتائج البحوث الرئيسية المتعلقة بتربية المراهقين، مع التركيز على النتائج التي توصل إليه قادة الميدان ، واستنادا إلى تحليل لما يزيد على ” 300 ” دراسة وتجربة عملية ، ويوجز التقرير هذه النتائج في ملخصات ورسائل قصيرة وواضحة يمكن نقلها إلى الآباء والآخرين يمثلون دور الأبوة والأمومة ، وهذا صممت محتويات التقرير لاستخدامها بمرونة، بوصفها معلومات أساسية سريعة ومصدر للأفكار وحافزاً لمبادرات أخرى .

من أبرز ما جاء في التقرير :

المهام العشر للمراهقة: قائمة بالمهام التنموية التي يحتاجها المراهقون من أجل الانتقال بنجاح إلى مرحلة الرجولة / الرشد .

السياسات الخمس لتربية الوالدين للمراهقين : الخطوط العريضة للطرق الرئيسة التي يؤثر بها الوالدان في تنمية صحة المراهقين. استراتيجيات للآباء والأمهات: مجموعة من الخيارات القائمة على البحوث لتنفيذ كل من السياسات الخمس .

الرسائل الرئيسة للآباء: جملة واحدة أو جملتين ( ضغط الخط السفلي لكل من السياسات الخمس ) .

ويمكن الاطلاع على هذه النقاط البارزة في الصفحات التالية من “ملخص التقرير”، والأساس والمبادئ التي تستند إليها كل هذه النتائج، والمزيد من التفاصيل والمراجع الكاملة في التقرير الكامل التالي .

الوظائف العشر لنمو المراهق :

من أجل مساعدة الآباء في دورهم بنمو المراهقين بشكل جيد ، حدد مشروع تربية المراهقين 10 مهام إنمائية حاسمة يحتاج المراهقون إلى القيام بها للانتقال بنجاح إلى مرحلة البلوغ :

التكيف مع الهيئات الجنسية والنضج :

يواجه المراهقون التكيف مع نمو الجسم والخصائص الجنسية المكتسبة حديثا ، ويجب أن يتعلموا كيفية إدارة مشاعرهم الجنسية والانخراط في سلوكيات جنسية صحية. وتشمل هذه المهمة إنشاء الهوية الجنسية وتطوير المهارات للعلاقات الرومانسية .

تطوير وتطبيق مهارات التفكير التجريدي :

المراهقين عادة ما يخضعون لتغييرات عميقة في طريقة تفكيرهم أثناء المراهقة، مما يسمح لهم بشكل أكثر فعالية لفهم وتنسيق الأفكار المجردة ، يبدأون في التفكير في الاحتمالات، ومحاولة فرض فرضيات، والتخطيط للمستقبل، والتفكر في عملية التفكير، وبناء الفلسفة والحكمة .

تطوير وتطبيق منظور جديد على العلاقات الإنسانية :

المراهقين عادة يكتسبون قدرة جديدة مهمة لفهم العلاقات الإنسانية ، بعد أن يتعلموا “وضع أنفسهم في مكان شخص آخر”، فإنهم يبدأون في الأخذ بعين الاعتبار وجهة نظرهم ونظر شخص آخر في نفس الوقت ، وهم يتعلمون استخدام هذه القدرة الجديدة على حل المشكلات والخلافات في العلاقات .

تطوير وتطبيق مهارات التكيف الجديدة في مجالات مثل صنع القرار، حل المشكلات وحل النزاعات :

يبدأ المراهقون في اكتساب قدرات جديدة للتفكير والتخطيط للمستقبل والمشاركة في استراتيجيات أكثر تطورا في صنع القرار وحل المشكلات وحل النزاعات والتروي في اتخاذ المجازفة (المخاطر ) التي يواجهونها لخدمة الأهداف بدلاً من تعريضهم للخطر .

تحديد المعايير الأخلاقية والقيم والنظم المعنوية ذات المعنى :

المراهقين عادة يطورون فهمهم أكثر للسلوك الأخلاقي والمبادئ الكامنة وراء العدالة ورعاية الآخرين ، وهم يتساءلون عن المعتقدات في الطفولة واعتماد قيم ذات مغزى شخصياً وآراء دينية ونظم عقائدية لتوجيه قراراتهم وسلوكهم .

فهم التجارب العاطفية الأكثر تعقيدا والتعبير عنها :

يتبنى المراهقون القدرة على التحديد والتواصل مع المشاعر أكثر تعقيداً لفهم مشاعر الآخرين بطرق أكثر تطوراً والتفكير في المشاعر بطرق مجردة .

تشكيل الصداقات المتبادلة والداعمة :

يعقد المراهقون علاقات مع الأقران وهذه العلاقات التي تلعب أدواراً قوية في تقديم الدعم والاتصال في حياتهم ، فهم يميلون إلى التحول من الصداقات القائمة إلى حد كبير على المصالح والأنشطة المشتركة إلى العلاقات التي تقوم على تبادل الأفكار والمشاعر والثقة والتفاهم .

تحديد الجوانب الرئيسة حقيقة النفس ( الهوية / الشخصية ) :

تشكيل الهوية هو عملية مستمرة مدى الحياة ولكن جوانب حاسمة من الهوية عادة ما تكون مهملة خلال فترة المراهقة، بما في ذلك تطوير الهوية التي تعكس الإحساس بالفردية وكذلك الاتصال مع الناس – موضع التقدير – والمجموعات ، ويتمثل جزء آخر من هذه المهمة في تطوير الهوية الإيجابية هو حول نوع الجنس والسمات البدنية والحياة الجنسية والعرق ، فضلا عن مراعاة تنوع المجموعات العرقية التي تشكل المجتمع الأمريكي .

تلبية متطلبات الأدوار والمسؤوليات المتزايدة النضج :

يأخذ المراهقون تدريجيا الأدوار التي يتوقع منهم في مرحلة الرجولة ، إذ يتعلمون كيفية اكتساب المهارات وإدارة المطالب المتعددة التي تسمح لهم بالانتقال إلى سوق العمل وكذلك تلبية التوقعات المتعلقة بالالتزام بالأسرة والمجتمع والمواطنة .

إعادة التفاوض على العلاقات مع البالغين في أدوار الأبوة والأمومة :

وعلى الرغم من أن مهمة المراهقين وصفت أحيانا بأنها “الانفصال ” عن الوالدين وغيرهم من مقدمي الرعاية والتربية ، فإنه ينظر إليها الآن على نطاق واسع حيث يعمل الراشدون والمراهقون معا من أجل التفاوض على تغيير في العلاقة التي توازن بين الحكم الذاتي والاتصال المستمر ، ويتوقف التركيز على كل منهما جزئيا على الخلفية العرقية والثقافية للأسرة .

خمسة أسس لتربية المراهقين :

يوافق الباحثون على أن الدور الأساسي للوالدين قد يتغير قليلا من مرحلتي الطفولة و المراهقة ، وما يمكن ويجب أن يتغير هو الاستراتيجيات للقيام بهذا الدور .

وتؤكد الدراسات أنه ليس الحجم الواحد يصلح للكل ، وتعرض هذه الاستراتيجيات حسب تبني الأفكار التي تلائم ظروف الأسرة وثقافتها ووجود أطفال مراهقين لديها .

حدد مشروع تربية المراهقين خمس طرق هامة والتي يمكن للوالدين تعزيز النمو الصحي لأطفالهم المراهقين :

الحب والاتصال :

عرض الدعم والقبول للتأكيد على نضج المراهق ، الرسالة الرئيسية للآباء: معظم الأشياء عن عالمهم تتغير لا تدع حبك يكون واحداً منهم .

الاستراتيجيات لأولياء الأمور : مراقبة المراهق ، اختيار الوقت المناسب للتوجيه ، تقبل النقد الموجه لك ، التعامل مع كل مراهق لوحده ، الاستماع له ، للمراهق اهتمامات خاصة : الحب ، حب الدعابة ، التفكير ، إسناد بعض المهام له ، قضاء بعض الوقت معه .

2- المراقبة والملاحظة :

يحتاج المراهقون إلى أن يكون الآباء على دراية، وأن يدركوا أن المراهقين يعرفون بأنشطتهم، بما في ذلك الأداء المدرسي، والخبرات العملية، وأنشطة ما بعد المدرسة، والعلاقات مع الأقران والعلاقات مع الراشدين والترفيه من خلال عملية تنطوي بصورة متزايدة على إشراف أقل من قبل الوالدين والمزيد من الاتصالات والمراقبة والتواصل مع الراشدين الآخرين .

الاستراتيجيات لأولياء الأمور :

تتبع مكان تواجد المراهق: وأنشطته بشكل مباشر وغير مباشر عن طريق الاستماع والمراقبة وتتيع من يتواصل معه عبر الشبكات الاجتماعية .

التواصل مع الراشدين : الذين هم على الاستعداد والقادرين لتزويد الوالدين بمعرفة الاتجاهات الإيجابية أو السلبية لسلوك المراهق الخاص بهما، مثل الجيران والأقارب ورجل الدين وقادة المجتمع وأصحاب المحلات التجارية والمعلمين والآباء والأمهات الآخرين .

التواصل مع المدرسة : من خلال لقاءات المعلمين مع أولياء الأمور وأي لقاءات أخرى تهم الطلبة .

البقاء على علم حول تقدم المراهق : في المدارس وفي العمل فضلا عن مستوى وطبيعة الأنشطة الخارجية وتعرف على أصدقاء المراهق ومعرفه .

تعلم وشاهد علامات التحذير : من سوء الصحة البدنية أو العقلية وكذلك علامات سوء المعاملة أو الإهمال بما في ذلك عدم وجود الحافز لدى المراهق وفقدان الوزن والمشكلات في تناول الطعام أو النوم وانخفاض في الأداء المدرسي و / أو الهروب من المدرسة وتعاطي المخدرات والانسحاب والعزلة عن الأصدقاء وترك الأنشطة وممارسة الجنس غير الشرعي والإصابة غير المبررة والنزاع الخطير والمستمر مع الوالدين والمراهقين، أو يعاني من القلق أو الذنب .

التمس الدليل والمشورة إذا كنت خائفاً : حول هذه العلامات التحذيرية أو أي جانب آخر من جوانب صحة المراهق أو سلوكه شاور المعلمين والمستشارين والقادة الدينيين والأطباء والشيوخ العشائريين وغيرهم .

مراقبة تجارب المراهقين : في الأماكن والعلاقات داخل وخارج المنزل التي تنطوي على احتمال الاعتداء الجسدي والجنسي والعاطفي على المراهق بما في ذلك العلاقات مع الأشقاء والأسرة الممتدة ومقدمي الرعاية والأقران والشركاء وأرباب العمل والمعلمين والمستشارين وقادة النشاط .

تقييم مستوى التحدي : من الأنشطة المقترحة في سن المراهقة مثل المناسبات الاجتماعية واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي والوظائف وقدرة المراهق لمواجهة التحديات التي يتعامل معها.

3- التوجيه المقيد :

يحتاج المراهقون إلى الآباء لدعم مجموعة من الحدود الواضحة ولكن المتطورة والحفاظ على القواعد والقيم العائلية الهامة، ولكن أيضا تشجيع زيادة الكفاءة والنضج .

الاستراتيجيات لأولياء الأمور :

الحفاظ على قواعد الأسرة :

أو “قواعد المنزل” ودعم بعض القواعد غير القابلة للتفاوض حول قضايا مثل السلامة والقيم الأسرية المركزية في حين يجب التفاوض على القواعد الأخرى حول قضايا مثل المهام المنزلية والجدول الزمني .

نقل التوقعات :

وهي توقعات عالية ولكن واقعية .

استعد للمعركة :

تجاهل القضايا الأصغر لصالح أكثر القضايا الأكثر أهمية مثل المخدرات والأداء المدرسي والسلوك المسؤول جنسيا .

استخدام التأديب كأداة :

للتعليم والتربية وليس للتنفيس عن الغضب أو الانتقام .

تقييد العقوبة :

بحيث لا تسبب إصابات بدنية أو نفسية .

إعادة التفاوض بشأن المسؤوليات والامتيازات :

ردا على قدرات المراهقين المتغيرة وتحويل بعض الأمور إلى المراهق مع الرصد المناسب .

4- النموذج والاستشارة :

يحتاج المراهقون إلى الآباء الذين يقدمون لهم المعلومات والدعم المستمرين حول صنع القرار والقيم والمهارات والأهداف وتفسير العالم الأوسع نطاقا حولهم والتدريس على سبيل ضرب الأمثلة والحوار المستمر .

الاستراتيجيات لأولياء الأمور :

حدد مثالاً : حول ركوب المخاطر والعادات الصحية والسيطرة على المشاعر السلبية .

التعبير عن المواقف الشخصية :

حول القضايا الاجتماعية والسياسية والأخلاقية والروحية بما في ذلك القضايا العرقية والجنس .

نموذج نوع العلاقات مع الراشدين :

الذي تحب أن يكون في المراهق .

أجب عن أسئلة المراهق :

بطريقة صادقة مع مراعاة مستوى نضج المراهق .

المحافظة على التقاليد :

بما في ذلك الطقوس العائلية والثقافية والدينية .

دعم تعليم المراهق :

والتدريب المهني العملي بما في ذلك المشاركة بأعمال المنزل والأنشطة الخارجية والعمالة التي تطور مهاراته وميوله وإحساسه بقيم الأسرة والمجتمع .

مساعدة المراهق الحصول على المعلومات :

حول الخيارات والاستراتيجيات المستقبلية للتعليم والتوظيف وخيارات نمط الحياة .

إعطاء فرص المراهق :

لممارسة التفكير واتخاذ القرارات من خلال طرح الأسئلة التي تشجعه على التفكير منطقيا والنظر في العواقب مع توفير فرص آمنة لمحاولة الخروج من أفكارهم الخاصة والخاطئة والتعلم من أخطائهم .

5- التوفير والمنح :

يحتاج المراهق إلى الآباء ليس فقط في توفير التغذية الكافية والملبس والمأوى والرعاية الصحية بل أيضا توفير البيئة المنزلية الداعمة وشبكة من رعاية البالغين له .

الشبكة داخل المجتمع :

كذلك داخل المدارس والأسرة والمؤسسات الدينية والخدمات الاجتماعية لتحديد المصادر التي يمكن أن توفر العلاقات الإيجابية مع الراشدين والأقران والتوجيه والتدريب والأنشطة للمراهق .

توصيات العمل المستقبلي

القيام بالمبادرات الإعلامية لنشر الرسائل على نطاق واسع بشأن تربية المراهقين كما جاء في البحوث والدراسات .

هذا التقرير هو مصدر أفكار لخلق رسائل إيجابية قائمة على البحوث حول تربية المراهقين ضمن وسائل الإعلام والإعلان والترفيه ، وتشتمل الخطوات التالية على دعم وسائل الإعلام في التكيف والتوسع في الأفكار في هذا التقرير وغير ذلك ، وهناك حاجة خاصة إلى حملات مصممة تصميما جيدا ومستمرة ومتعددة الأوجه وتعاونية تستفيد من مجموعة متنوعة من وسائل الإعلام لنقل المعلومات الإيجابية عن تربية المراهقين إلى تنوع واسع للآباء وغيرهم في أدوار الأبوة والأمومة .

بناء مزيد من الإجماع بين الباحثين والقادة الآخرين في هذا المجال فيما يتعلق بتربية المراهقين ، وهناك أرضية مشتركة أكثر بكثير يمكن استكشافها في إطار البحوث المتعلقة بتربية المراهقين وتشمل على الخوض في موضوعات فرعية محددة مثل :

مزيد من الاستراتيجيات لمعضلات تربية المراهقين .

تطوير فهم في مرحلة المراهقة .

إساءة معاملة المراهقين .

تربية المراهقة المضطربة .

الاستعداد لمرحلة المراهقة .

رسم صورة العلاقة بين أولياء الأمور والمراهقين في نشرات الأخبار ووسائل الإعلام الترفيهية .

كل هذه الموضوعات تشكل مشروعاً لجمع المعنيين بالمراهقة وتحديد نقاط الاتفاق ونشر النتائج الرئيسة في وسائل الإعلام ولدى المهنيين وصناع القرار وأولياء الأمور .

إتاحة الفرصة وسائل الإعلام والآباء والأمهات المزيد من طرح نماذج “الوالدين الحميمين” و المعلومات الموجودة عن تربية المراهقين وآثارها على الوالدين .

على وجه الخصوص، يحتاج الآباء إلى (1) “القاموس” الذي يترجم السلوكيات في سن المراهقة إلى المصطلحات التنموية، (2) “الأعمار والمراحل” تقود إلى المعالم التنموية الرئيسية للمراهقة ومقارنة المعلومات المتاحة لأولياء أمور الذين لديهم الأطفال الصغار (3) مزيد من المعلومات عن الآثار المترتبة على التنوع الثقافي لرفع مستوى المراهقين .

بقلم/ A. RAE SIMPSON, PH.D

ترجمة الباحث / عباس سبتي

سبتمبر 2017