د. سليمان الفيفي يشكر خادم الحرمين الشريفين

رفع عضو مجلس الشورى الدكتور سليمان بن علي الفيفي،شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين إثر صدور أمره الكريم بإنشاء مجمع خادم الحرمين الشريفين للحديث النبوي الشريف بالمدينة المنورة، داعيا الله تعالى أن يبارك في عمره، ويحسن له في عمله

ولا شك أن هذا المجمع يأتي امتداداً لخدمة هذه الدولة المباركة لكافة القضايا المتعلقة بالشريعة الإسلامية

وتكمن أهمية هذا المجتمع من أهمية السنة النبوية الشريفةكمصدر من مصادر التشريع بعد كتاب الله ، وقد قال عليه الصلاة والسلام

(ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه ) لذلك فإن المجمع يحمل رسالة عظيمة تهدف إلى حفظ أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ، ومحبته ،والإقتداء به، عليه الصلاة والسلام ،

في شؤون حياته،

كما أن شأن هذا المجتمع الذي يحمل اسم خادم الحرمين الشريفين أن يسهم في بيان منزلة السنة ومكانتها ،والعناية بها، وخدمة السنة المطهرة بطباعة ما لم يطبع منها ،وتحقيق ما لم يحقق وحفظها،ونشرها للمسلمين في كافة بلدان العالم

حفظ الله خادم الحرمين وجعل هذا العمل في ميزن حسناته