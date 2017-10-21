ابتدائية ومتوسطة الداثري والمخشمي بفيفاء تختتم فعاليات أسبوع (رفق)

اختتمت ابتدائية ومتوسطة الداثري والمخشمي التابعة لمكتب تعليم فيفاء فعاليات أسبوع ( رفق ) وذلك يوم الخميس 29 من شهر محرم

وقد تخلل اﻷسبوع العديد من الفعاليات والندوات

وتم تخصيص اﻹذاعة المدرسية للحديث عن قيمة الرفق في حياة كل مسلم طوال هذا اﻷسبوع

كما تزينت أركان المدرسة بالعديد من اللوحات والملصقات التي تعزز من انتشار قيمة الرفق

وتخلل هذا اﻷسبوع مسابقة أجمل مطوية عن الرفق للمرحلة المتوسطة والصفوف العليا

وكذلك مسابقة الرسم للمرحلة اﻻبتدائية

وقد أعلن المرشد الطﻻبي بالمدرسة الأستاذ / عبدالله علي الفيفي لجميع الطﻻب والمشاركين أن نتائج المسابقات ستكون نهاية الأسبوع السادس

وستسلم من قائد المدرسة الأستاذ / وليد حسين الفيفي

متمنين لجميع الطﻻب التوفيق والسداد .