حملة للوقاية من سرطان الثدي تستهدف 5 آلاف سيدة في قرى جنوب أبوعريش

اختتم مركز الرعاية الأولية بالخزنة حملة توعوية للوقاية من سرطان الثدي، تحت شعار “أنت تهمينا افحصي وطمنينا”،

والتي استهدفت توعية 5 آلاف سيده في قرى جنوب محافظة أبوعريش بطرق الوقاية من سرطان الثدي.

وأوضحت منسقة الحملة في المركز جبارة قازلي بأن الحملة انطلقت منذ أكثر من أسبوع بتدشين معرض حملة توعوية للوقاية من سرطان الثدي في المركز الذي يهدف إلى تعليم السيدات كيفية وطرق الفحص الذاتية. وذلك بإشراف مباشر من مدير المركز الأستاذ محمد دهل.

فيما اختتمت أول أمس من أمس فعاليات الحملة بعمل يوم توعوي كامل استهدف معلمات وطالبات القرى التابعة للمركز وذلك بمدرسة العروس الابتدائية والمتوسطة .

حيث بدأ البرنامج بتلاوة من آيات القرآن الكريم، ثم ألقت الدكتورة شيماء ماهر محاضرة أوضحت فيها عن أهمية الكشف المبكر للوقاية من المرض والطرق السليمة الواجب اتباعها للحد من انتشاره .بعد ذلك تم تدريب المعلمات على طرق الفحص الذاتية لسرطان الثدي

ثم اختتم البرنامج بتكريم المشاركات في الحملة ومديرة مدرسة العروس الأستاذة

إلى ذلك أثنى مدير إدارة مراكز الرعاية الأولية بالقطاع الأوسط الأستاذ على عبده دهل على النتائج التوعوية التي حققتها حملة مركز رعاية الخزنة للوقاية من سرطان الثدي وتميزها في مضمونها وشموليتها