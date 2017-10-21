رئيس مندوبية الاتحاد الأوروبي لدى المملكة يعبّر عن تقديره لما تحقق من إنجازات في الحوار الوطني

في إطار التعريف بإنجازات الحوار الوطني والحوار بين اتباع الاديان والثقافات وتعزيز التعاون مع الهيئات والمنظمات الدوليةالأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني يستقبل رئيس مندوبية الاتحاد الأوروبي استقبل معالي الأستاذ/ فيصل بن عبدالرحمن بن معمر، الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، سعادة السفير ميكيل تشيرفوني دي اورسو، رئيس مندوبية الاتحاد الأوربي لدى المملكة، والوفد المرافق له، ، في مقر المركز بالرياض.

وتأتي الزيارة في إطار الجهود المبذولة للتعريف بجهود وانجازات الحوار الوطني والحوار بين اتباع الاديان والثقافات وتعزيز علاقات التعاون ما بين المركز والمنظمات والهيئات الدولية، واطلاعها على أنشطة وبرامج الحوار الوطني والحوار بين اتباع الاديان والدور الذي يقوم به مركز الحوار الوطني كأحد مؤسسات المجتمع العاملة على ترسيخ قيم الحوار والتعايش والتنوع ومشاريع بناء السلام.

واستمع الضيف إلى شرح موجز لأبرز اللقاءات والمشاريع التي نفذت محليا وعالميا، كما أطلع على التقارير والإصدارات الخاصة بمسيرة الحوار لمساندة الجهود الأمنية والفكرية ودعم اللحمة الوطنية وتعزيز التماسك المجتمعي بالإضافة إلى جهود الحوار بين اتباع الاديان والثقافات لتعزيز المشتركات الإنسانية ومساعدة اللاجئين ودعم مشاريع بناء السلام ، كما قدمت الأستاذة/ آمال يحيى المعلميّ مساعد الأمين العام ، في اللقاء عرضا موجز ا لأبرز المشاريع والفعاليات التي ينظمها مركز الحوار الوطني في ما يخص القضايا التي لها علاقة بالمرأة والشباب.

والبرامج التدريبية التي يتبناها المركز ممثلاً في أكاديمية الحوار، وكذلك الشراكات الدولية التي أقامها المركز مع عدد من المنظمات العالميه لتعزيز المشاركات الوطنية في إطار رؤية المملكة 2030.

من جانبه، عبّر رئيس مندوبية الاتحاد الأوروبي لدى المملكة السيد تشيرفوني دي اورسو، عن تقديره لما تحقق من إنجازات في الحوار الوطني والحوار العالمي لتعزيز قيم الحوار والتعايش وبناء السلام مثمنا جهود المملكة العربية السعودية في هذه المجالات عبر مسارات متنوعة.