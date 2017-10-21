وكيل أماره جازان المكلف يقوم  بتقديم واجب العزاء لوالد واسرة الشهيد العبسي بمنزلهم في قريه الحمى بمركز الشقيري  | فيفاء أون لاين
السبت, 1 صفر 1439 هجريا, الموافق 21 أكتوبر 2017 ميلاديا

وكيل أماره جازان المكلف يقوم  بتقديم واجب العزاء لوالد واسرة الشهيد العبسي بمنزلهم في قريه الحمى بمركز الشقيري 

وكيل أماره جازان المكلف يقوم  بتقديم واجب العزاء لوالد واسرة الشهيد العبسي بمنزلهم في قريه الحمى بمركز الشقيري 
فيفاء أون لاين ـ جازان
قام سعاده وكيل الاماره للشؤون الامنيه المكلف  الدكتور نواف بن بداح الفغم مساء الجمعه بتقديم واجب العزاء لوالد واسره الشهيد وكيل رقيب حسن العبسي بمنزلهم في قريه الحمى بمركز الشقيري
وكان في استقباله محافظ ضمد عوضه بن سعيد الاحمري ورئيس مركز الشقيري سمير بن مسفر الغامدي
ونقل سعاده وكيل الاماره تعازي القياده الرشيده وتعازي صاحب السمو  الملكي امير منطقه جازان وصاحب السمؤ الملكي نائب امير منطقه جازان
ودعى الله ان يتغمد الشهيد بواسع رحمته وان يكتبه مع الشهداء
وثمن والد الشهيد ..  هذا الزياره والمواساه وعبر عن فخرهم باستشهاد ابنهم فداء للدين والوطن والمليك ..

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