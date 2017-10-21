بالصور: رئيس الحرس الملكي يطمئن على حالة مصاب في حادث إرهابي

قام معالي الفريق الاول الركن سهيل بن صقر المطيري رئيس الحرس الملكي يوم امس بزيارة للعريف عبدالله هندي القريشي السبيعي الذي اصيب في الإعتداء الإرهابي في جدة ونقل الفريق المطيري تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزير وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الامير محمد بن سلمان وتمنياتهم له بالشفاء العاجل وثمن تضحيته في سبيل الدفاع عن الدين والوطن والذود عنهما في ميادين العز والشرف وكان يرافق معاليه كبار ضباط الحرس الملكي .

وفي نفس السياق دشن معالي رئيس الحرس الملكي ميادين شهداء الواجب بمعهد الحرس الملكي بالطوقي الذي حمل اسم الشهيد وكيل رقيب حماد بن علي المطيري والشهيد الجندي الاول عبدالله بن فيصل السبيعي ، وكان في إستقباله قائد معهد الحرس الملكي للأمن والحماية سعادة اللواء محمد بن فهد الهديان وعدد من ضباط وافراد المعهد وكان يرافق معاليه سعادة اللواء عبدالله بن محمد العمرو .