حرس الحدود ينقذ قارب في عرض البحر من الغرق بمنطقة عسير

تمكنت فرق البحث والإنقاذ التابعة لقيادة حرس الحدود بمنطقةعسير صباح يوم (الجمعه ٣٠ /١/ ١٤٣٩هـ الموافق ٢٠ اكتوبر ٢٠١٧م ) من إنقاذ اربعه اشخاص من الجنسية السعوديه من الغرق ،

وكان مركز عمق التابع لقطاع القحمه تلقى بلاغًا من مركز الطوارى يفيد عن تعطل قارب على متنه اربع اشخاص وعلى الفور تم تكليف فرق البحث والإنقاذ والدوريات البحرية بعمق لموقع الحادث.

وباشرت فرق الإنقاذ مهامها، وإنقاذ القارب وتبين سبب تعطل القارب خلل فني في محرك القارب وتم انقاذهم وهم بصحه جيده،

وأهاب الناطق الاعلامي لقيادة حرس الحدود بمنطقة عسير النقيب خالد بن عالي المطيري بجميع المواطنين والمقيمين بتوخي الحيطة والحذر أثناء الابحار بعمق البحر والاستعانة برقم الطوارئ (٩٩٤) للإبلاغ عن أي حالات، متمنيًا السلامة للجميع.