تكريم مساعد المدير العام للصحة العامة الدكتور يحيى حميران

كرم سعادة مساعد المدير العام للصحة العامة الدكتور يحيى حميران مركز الرعاية الاولية بصبيا بمناسبة حصول المركز الصحي على شهادة الاعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشأت الصحية سباهي وكان هذا التكريم نتيجة لأعمال طاقم العمل المظني والجاد تحت اشراف ادارة القطاع الغربي للحصول على شهادة الاعتماد وقد حظر التكريم سعادة مدير شئون المراكز الصحية بالقطاع الغربي الاستاذ رشيد بن عيسى دحلان ومدير القطاع السابق الاستاذ عيسى بن ابراهيم عبادي الجدير بالذكر قدم سعادة المساعد و فريق العمل وعلى راسهم الاستاذ رشيد دحلان درعا تذكريا تكريما للاستاذ عيسى بن ابراهيم عبادي مدير القطاع السابق نظيرا لجهوده الحثيثة لانجاح المركز لحصوله على الاعتماد ونجاحات اخرى حققها القطاع في فترة ادارته .. كما ثمنت ادارة القطاع الغربي مساعد المدير العام لدعمه المتواصل للقطاع والمراكز الصحية فيما شأنه الرقي بخدمة الوطن المواطن.