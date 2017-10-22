المدعوم من مؤسسة السبيعي الخيرية القسم النسائي بلجنة التنمية الاجتماعيةبمزهرة يقمن بزيارة ميدانية للمستفيدات من قروض “مشروع أيادينا2”

قامت لجنة التنمية الأهليه بقرية مزهره ممثله بقسمها النسائي بزيارة ميدانية للمستفيدات من قروض

“مشروع أيادينا2” المدعوم من مؤسسة السبيعي الخيرية

برفقة مشرفة المشروع أ. أسماء المخشع المسؤولة عن تقيم برنامج الأسر المنتجة التابعه لمؤسسة السبيعي

تضمن الزيارة حوار بين المشرفة والمستفيدات من المشروع

أوضحت لهم ان الهدف من المشروع هو تأهيلهم لسوق العمل وتوعيتهم بأهمية العمل بثقافة الإدخار، وكيفية إعداد دراسات الجدوى للمشاريع الصغيرة والمتوسطة،

وان مشروع أيادينا الثاني يبحث عن إحتياجاتهم لمشاريعهم بمختلف التصنيفات الخدمية والصناعية والتجارية

وتوصلنا معهم من خلال الحوار الى

عدة نتائج منها كيفية الاستفادة من القروض

واهم نتائج قياس المهارات الإدارية والمالية والتسويقية للمستفيدات من البرنامج،

ثم اطلعت على مشاريعهم وحثتهم على الإستمرار وتطوير وتوسيع مشاريعهم بحضور دورات تنمي قدراتهم ومواهبهم كدورات التسويق الالكتروني ودورات المشاريع الصغيرة،

وفي ختام الزيارة شكرتهم على حسن الإستقبال والضيافه سائله الله لهن التوفيق والنجاح.