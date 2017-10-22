فريق الجزيرة بالحسيني يقيم حفل ختام الموسم الرياضي

أقام فريق الجزيرة الرياضي بالحسيني حفل ختام الموسم الرياضي ١٤٣٨ هـ برعاية من مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة الأستاذ / ابراهيم بن يحيى رياني و بحضور شيخ شمل قبائل الحسيني و النجوع الشيخ / ابراهيم بن حسن الذروي و حضور الرئيس الفخري و الراعي الرسمي لفريق الجزيرة الأستاذ / الحسن محمد هاشم و بحضور عدد كبير من رؤساء الفرق و الأندية و أهالي و أعيان قرى الحسيني و النجوع حيث تم إستعراض تأسيس و مسيرة الفريق منذ التأسيس إلى يومنا هذا…

من خلال فلم و ثائقي أعدته مؤسسة نبض الإحترافي و هي الراعي الإعلامي للجزيرة و قامة الادارة بتكريم المتعاونين و الداعمين و رعاة الحفل …

و تخلل هذا الحفل أوبريت للمنشد / محمد هجري

و كلمات الشاعر / فضل منبه و قامت إدارة الفريق ممثلة برئيس مجلس الإدارة الأستاذ / مصطفى أحمد الحازمي بتوقيع عدد من الرعايات مع بعض المطاعم و الشركات بتشريف من معالي الشيخ / محمد ابراهيم قاضي و مدير مكتب الهيئة الهيئة العامة للرياضة بجازان الأستاذ / ابراهيم رياني و ابرمة الرعايات مع كلاً من :-

– قاعة السلطان للإحتفالات

– مطعم الماهر

– شقق سكن أصول

– مطعم التلال

وفِي ختام هذا الحفل

قامة إدارة الفريق بتقديم درع تذكاري لراعي الحفل الأستاذ / ابراهيم بن يحيى رياني الذي أبدى إعجابه بهذا الحفل و الذي قال في كلمته أن هناك مؤسسات حكومية لديها من الإمكانات المالية لا تستطيع عمل مثل هذا العمل الاحترافي و أبدى استعدادهـ التام لخدمة ورفعة الرياضة في مختلف مجالاتها سواءً على مستوى الأندية أو على مستوى الرياضة المجتمعية .و كان هناك إقبال كبير من قبل الرعاة لرعاية هذا الحفل في فئات مختلفة

حيث كانت الرعايات على النحو التالي :-

الراعي الذهبي :

• مؤسسة نبض الإحترافي

• مطعم جنان النخيل

• شقق سكن أصول

• مطعم التلال

• قاعة السلطان للاحتفالات

الراعي الفضي :

• الوسائط المتعددة

• مجمع باعشن الطبي

الرعاة المشاركون :

• أكاديمية رياضة الغد العالمية

• نادي الأمجاد الرياضي بصبيا

• مطعم تشيلي تست

• فانسي سويت

• نادي مدرسة الحي بالحسيني

• مؤسسة عقيلة للنقل

• جمعية البر الخيرية بالكدمي

• مطعم الماهر

• واعد الإبداع للدعاية و الإعلام

• عيادة أنقى ابتسامة

• رابطة فرق الأحياء بجازان