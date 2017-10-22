“الإسكان”: توضح مدى تأثير رفض المنتج السكني على الاستحقاق ونقاط الأولوية

أوضحت وزارة الإسكان أن رفض المنتج السكني لا يلغي الاستحقاق في الدفعات المقبلة من برنامج “سكني”.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة سيف السويلم أن رفض المنتج لا يؤثر على نقاط الأولوية، كما أن تكرار المنتج لا يعني تكرار موقعه.

يذكر أن برنامج سكني طرحته الوزارة في 15 يناير الماضي، وهو يعتبر أكبر برنامج للدعم السكني يتم طرحه بهدف زيادة نسبة التمليك في القطاع العقاري، وذلك من خلال تخصيص 280 ألف منتج سكني للمواطنين في جميع أنحاء المملكة.

ويتم إعلان أسماء المستفيدين من البرنامج على دفعات في يوم 15 من كل شهر، وتم إعلان الدفعة التاسعة يوم الأحد الماضي، وشملت تخصيص 30.5 ألف منتج سكني.