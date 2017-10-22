محافظة أحد المسارحة تضبط معدات مخالفة تنهل الرمال بدون ترخيص | فيفاء أون لاين
الأحد, 2 صفر 1439 هجريا, الموافق 22 أكتوبر 2017 ميلاديا

محافظة أحد المسارحة تضبط معدات مخالفة تنهل الرمال بدون ترخيص

محافظة أحد المسارحة تضبط معدات مخالفة تنهل الرمال بدون ترخيص
أحد المسارحة _ فيفاء أون لاين
ضبطت  محافظة احد المسارحة ممثلة في لجنة التعديات   معدات مخالفة تقوم بنهل الرمال بدون ترخيص نظامي شمال قرية البيطارية
وقد اكد محافظ المسارحة  أ. عبدالله بن محمد الريثي بانه لن يسمح لاي شخص او موسسة بالعمل الا بترخيص نظامي من الثروة المعدنية او مقام امارة المنطقة.
واشاد بتعاون المواطنين في الابلاغ عن مثل هذه المخالفات  بالطرق النظامية
واكد ” الريثي ” ان توجيهات صاحب السمو الملكي الامير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز امير منطقة جازان تشدد على ايقاف اي معدات تعمل بدون ترخيص نظامي وتطبيق النظام بحق اي مخالف .

شاهد ايضا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*