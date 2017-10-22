يعلن فريق العالمي المنظم لدوري ابناء فيفاء لكرة القدم والطائرة 24 بالرياض لعامها 1439هـ عن شروط التسجيل والمشاركة في البطولة | فيفاء أون لاين
الأحد, 2 صفر 1439 هجريا, الموافق 22 أكتوبر 2017 ميلاديا

يعلن فريق العالمي المنظم لدوري ابناء فيفاء لكرة القدم والطائرة 24 بالرياض لعامها 1439هـ عن شروط التسجيل والمشاركة في البطولة

يعلن فريق العالمي المنظم لدوري ابناء فيفاء لكرة القدم والطائرة 24 بالرياض لعامها 1439هـ عن شروط التسجيل والمشاركة في البطولة
محمد حسين ـ الرياض

يعلن فريق العالمي المنظم لدوري ابناء فيفاء لكرة القدم والطائرة 24 بالرياض لعامها 1439هـ عن شروط التسجيل والمشاركة في البطولة:
١- الرسوم على كل فريق الف وخمسمائة ريال
٢- عدد اللاعبين المسجلين ٢٢ لاعب وتكون القائمة النهائية المعتمدة مع أول مباراة لكل فريق
٣- يحق لكل فريق إضافة ٤ لاعبين من خارج أبناء فيفاء على أن يكون من ضمنهم لاعب على الأقل من القطاع الجبلي
٤- يطبق نظام الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا ماعدى التسلل
٥- هناك جوائز مالية لأصحاب المراكز الأولى واللاعبين المميزين
٦- نظام البطولة سيكون على حسب عدد الفرق المشاركة
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* شروط بطولة ابناء فيفاء لكرة الطائرة
لعامها الثالث

1- التحلي بالأخلاق الإسلامية الحميدة والالتزام بها في اللباس والمظهر .
2-  تقام البطولة في ملعب قريب من ملعب كرة القدم ليتسنى للجميع المشاركة
3-تقام البطولة بطريقة الدوري ويحدد بعد استلام أسماء الفرق المشاركة .
4-يحق للفريق تقديم ١٢ لاعبا سته اساسين وسته بدلاء
5-عدم مشاركة اللاعب في اكثر من فريق.
6-لايحق لاي فريق اضافة اي لاعب بعد بداية البطولة.
7-يحق للفريق تقديم احتجاج بعد نهاية بـ١٥ دقيقة مع رسوم 100 ريال
8- الفريق الذي لا يحظر إلا بخمسة لاعبين لا يحق له اللعب ويعتبر منسحباً.
9-المباراة مكونة من ثلاثة أشواط مكونة من خمسة وعشرين نقطة وتحتسب المباراة للفائز بشوطين .
10-سوف يعمل في المباراه النهائيه بنظام ٥ اشواط ،
11-الفريق الذي لا يحظر إلا بخمسة لاعبين لا يحق له اللعب ويعتبر منسحباً
12-سوف يكون هناك رسوم 500 ريال  على كل فريق حسب الفرق المشاركة
13-المركز الاول يحصل على كأس البطولة والميداليات الذهبيه ومكافئة ماليه ، والمركز الثاني يحصل على ميداليات فضيه
وسيكون هناك كأس افضل لاعب، وافضل معد ، وافضل مرسل،
15- اللجنة المنظمة لها الحق في اتخاذ أي قرار يساعد في إنجاح البطولة .
16-يسمح بإضافة محترف واحد فقط لكل فريق.

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