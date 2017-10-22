يعلن فريق العالمي المنظم لدوري ابناء فيفاء لكرة القدم والطائرة 24 بالرياض لعامها 1439هـ عن شروط التسجيل والمشاركة في البطولة:
١- الرسوم على كل فريق الف وخمسمائة ريال
٢- عدد اللاعبين المسجلين ٢٢ لاعب وتكون القائمة النهائية المعتمدة مع أول مباراة لكل فريق
٣- يحق لكل فريق إضافة ٤ لاعبين من خارج أبناء فيفاء على أن يكون من ضمنهم لاعب على الأقل من القطاع الجبلي
٤- يطبق نظام الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا ماعدى التسلل
٥- هناك جوائز مالية لأصحاب المراكز الأولى واللاعبين المميزين
٦- نظام البطولة سيكون على حسب عدد الفرق المشاركة
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* شروط بطولة ابناء فيفاء لكرة الطائرة
لعامها الثالث
1- التحلي بالأخلاق الإسلامية الحميدة والالتزام بها في اللباس والمظهر .
2- تقام البطولة في ملعب قريب من ملعب كرة القدم ليتسنى للجميع المشاركة
3-تقام البطولة بطريقة الدوري ويحدد بعد استلام أسماء الفرق المشاركة .
4-يحق للفريق تقديم ١٢ لاعبا سته اساسين وسته بدلاء
5-عدم مشاركة اللاعب في اكثر من فريق.
6-لايحق لاي فريق اضافة اي لاعب بعد بداية البطولة.
7-يحق للفريق تقديم احتجاج بعد نهاية بـ١٥ دقيقة مع رسوم 100 ريال
8- الفريق الذي لا يحظر إلا بخمسة لاعبين لا يحق له اللعب ويعتبر منسحباً.
9-المباراة مكونة من ثلاثة أشواط مكونة من خمسة وعشرين نقطة وتحتسب المباراة للفائز بشوطين .
10-سوف يعمل في المباراه النهائيه بنظام ٥ اشواط ،
11-الفريق الذي لا يحظر إلا بخمسة لاعبين لا يحق له اللعب ويعتبر منسحباً
12-سوف يكون هناك رسوم 500 ريال على كل فريق حسب الفرق المشاركة
13-المركز الاول يحصل على كأس البطولة والميداليات الذهبيه ومكافئة ماليه ، والمركز الثاني يحصل على ميداليات فضيه
وسيكون هناك كأس افضل لاعب، وافضل معد ، وافضل مرسل،
15- اللجنة المنظمة لها الحق في اتخاذ أي قرار يساعد في إنجاح البطولة .
16-يسمح بإضافة محترف واحد فقط لكل فريق.
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