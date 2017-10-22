يعلن فريق العالمي المنظم لدوري ابناء فيفاء لكرة القدم والطائرة 24 بالرياض لعامها 1439هـ عن شروط التسجيل والمشاركة في البطولة:

١- الرسوم على كل فريق الف وخمسمائة ريال

٢- عدد اللاعبين المسجلين ٢٢ لاعب وتكون القائمة النهائية المعتمدة مع أول مباراة لكل فريق

٣- يحق لكل فريق إضافة ٤ لاعبين من خارج أبناء فيفاء على أن يكون من ضمنهم لاعب على الأقل من القطاع الجبلي

٤- يطبق نظام الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا ماعدى التسلل

٥- هناك جوائز مالية لأصحاب المراكز الأولى واللاعبين المميزين

٦- نظام البطولة سيكون على حسب عدد الفرق المشاركة

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* شروط بطولة ابناء فيفاء لكرة الطائرة

لعامها الثالث

1- التحلي بالأخلاق الإسلامية الحميدة والالتزام بها في اللباس والمظهر .

2- تقام البطولة في ملعب قريب من ملعب كرة القدم ليتسنى للجميع المشاركة

3-تقام البطولة بطريقة الدوري ويحدد بعد استلام أسماء الفرق المشاركة .

4-يحق للفريق تقديم ١٢ لاعبا سته اساسين وسته بدلاء

5-عدم مشاركة اللاعب في اكثر من فريق.

6-لايحق لاي فريق اضافة اي لاعب بعد بداية البطولة.

7-يحق للفريق تقديم احتجاج بعد نهاية بـ١٥ دقيقة مع رسوم 100 ريال

8- الفريق الذي لا يحظر إلا بخمسة لاعبين لا يحق له اللعب ويعتبر منسحباً.

9-المباراة مكونة من ثلاثة أشواط مكونة من خمسة وعشرين نقطة وتحتسب المباراة للفائز بشوطين .

10-سوف يعمل في المباراه النهائيه بنظام ٥ اشواط ،

11-الفريق الذي لا يحظر إلا بخمسة لاعبين لا يحق له اللعب ويعتبر منسحباً

12-سوف يكون هناك رسوم 500 ريال على كل فريق حسب الفرق المشاركة

13-المركز الاول يحصل على كأس البطولة والميداليات الذهبيه ومكافئة ماليه ، والمركز الثاني يحصل على ميداليات فضيه

وسيكون هناك كأس افضل لاعب، وافضل معد ، وافضل مرسل،

15- اللجنة المنظمة لها الحق في اتخاذ أي قرار يساعد في إنجاح البطولة .

16-يسمح بإضافة محترف واحد فقط لكل فريق.