إبراء ذمة وشكر على تعزية

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تلقينا نبأ استشهاد أخونا (علي يحيى فرحان الابياتي الفيفي)بالصبر والاحتساب ونتقدم بخالص الشكر والإمتنان لمن شاركنا وواسانا في عزائنا سواء بحضور أو اتصال أو برسالة سائلين الله أن يجزيكم خير الجزاء والحمد لله على كل حال

ورغبة منا في إبراء ذمة الشهيد فإننا …

أولا : نطلب العفو والسموح ممن صدر بحقه خطأ بقصد أو بغير قصد بقول أو فعل من المرحوم .

ثانيا : نتكفل بسداد أي دين كان عليه سواء بسند أو بغير سند ونرجوا إبلاغنا عمن له حق لقضائه عن المرحوم

وجزاكم الله خير الجزاء .

‎للتواصل مع اخوانه

‎موسى يحيى فرحان الابياتي (0569441012)

‎او

‎محمد يحيى فرحان الابياتي (0551987650)