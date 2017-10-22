مدير تعليم صبيا يجتمع بأعضاء لجنة تراحم ومبادرة أرامكو لرعاية أبناء السجناء بمنطقة جازان

عقد سعادة مدير التعليم بصبيا الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس المشرف على مبادرة أرامكو بمنطقة جازان بمكتبه صباح اليوم اجتماعاً بأعضاء اللجنة المركزية على مستوى تعليم صبيا وجازان.

وقد تم خلال الاجتماع مناقشة خطة مبادرة أرامكو المعتمدة من اللجنة وآلية تنفيذها لرعاية أبناء السجناء بمنطقة جازان والتي تضم البرنامج التعليمي المتكامل الذي يهدف لتوفير الرعاية التربوية والاجتماعية والنفسية لأبناء وبنات النزلاء والنزيلات بسجون المنطقة، وتم خلال الاجتماع مناقشة محاور المشروع والتي تناول المحور الأول منها مايتعلق برعاية زوجات السجناء و اقتراح عدد من البرامج التي تستهدف تمنية مهارات حل المشكلات الأسرية واتخاذ القرارات واقتراح برنامج يهدف إلى تنمية مهارات قيادة الأسرة , كما تناول المحور الثاني رعاية أبناء السجناء في المرحلة الابتدائية وتم اقتراح العديد من البرامج التي تتعلق برعاية السلوك ودعم ورفع التحصيل الدراسي لهم وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لبنات السجناء , كما تم من خلال المحور الثالث طرح مايختص برعاية أبناء السجناء في المرحلة المتوسطة حيث تم اقتراح برامج تهدف للتوعية من أضرار التدخين والمخدرات ورفع مستوى التحصيل الدراسي ودعم مهارات التفكير والحماية من الانحراف العقلي والفكري، فيما ركز المحور الرابع على دعم أبناء السجناء في المرحلة الثانوية وذلك من خلال استهدافهم لإدارة المشاريع الصغيرة ودعم برامج التهيئة لاختباري التحصيلي والقدرات , فيما ناقش المحور الخامس الذي يتعلق برعاية أبناء السجناء في المرحلة الجامعية اقتراح برنامج حول إدارة المشاريع الصغيرة ومساعدتهم للنجاح فيها، وفي نهاية الاجتماع تمت التوصية على العديد من القرارات المتعلقة بتلك المحاور.

وبين الدكتور عسيري أن هذا المشروع يأتي في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الشركة واللجنة، مثمنا اهتمام المسؤولين في شركة أرامكو وتفاعلهم مع أوضاع أسر السجناء والشهداء وذلك من خلال تقديمهم جملة من الدورات التدريبية المتخصصة وورش العمل النوعية لتنمية المهارات الشخصية وتعزيز الثقة بالنفس لدى هذه الفئات، وإقامة فصول تقوية مسائية لرفع مستوى التحصيل الدراسي لهم تحت إشراف إدارات وأقسام التوجيه والإرشاد بنين وبنات بتعليم جازان وصبيا.