إعلان مسيء لشركة شهيرة يتلقى نقداً لاذعاً ويدفعها للاعتذار | فيفاء أون لاين
الاثنين, 3 صفر 1439 هجريا, الموافق 23 أكتوبر 2017 ميلاديا

إعلان مسيء لشركة شهيرة يتلقى نقداً لاذعاً ويدفعها للاعتذار

إعلان مسيء لشركة شهيرة يتلقى نقداً لاذعاً ويدفعها للاعتذار
فيفاء أون لاين - متابعة

استدعت وزارة التجارة والاستثمار شركة المطاعم الشهيرة “بيتزا هت” بعد نشرها تغريدة وُصفت بالمسيئة، واعتُبرت سخرية من المصابين بـ”التأتأة”، قبل أن تسارع لحذفها وتقدم اعتذارا تعِد فيه بمحاسبة المسؤول. ‎

وكانت “بيتزا هت” قد نشرت إعلانا في اليوم العالمي للتأتأة تعلن عن عرض مكتوب بطريقة متأتئة على حسابها بموقع “تويتر”، حيث وُصف الإعلان بالمسيء، وتلقى نقدا لاذعا، لتسارع الشركة بحذف التغريدة.

وكتبت الشركة على حسابها: “تعتذر بيتزا هت عن التغريدة غير المسؤولة في حق فئة غالية علينا، وقد تم اتخاذ الإجراء اللازم في حق المخطئ، وسيتم التواصل مع الجمعيات الخاصة بهذه الفئة الغالية علينا جمعياً لرعاية فعالياتهم ودعمهم”.

وتدخلت وزارة التجارة والاستثمار، مؤكدةً أنها استدعت الشركة، على اعتبار أن الإعلان مخالف، موضحة أن الاستدعاء سيؤدي لاتخاذ الإجراءات اللازمة معها.

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