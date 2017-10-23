بيان رسمي حول ما يتم تداوله بشأن وفاة معلمة

أوضحت صحة الطائف في بيان لها حول ما يتداوله البعض في وسائل التواصل حول وفاة معلمة بمستشفى رنية وتشير صحة الطائف إلى أن المتوفاة رحمها الله راجعت قسم طوارئ مستشفى رنية العام في ساعة متأخرة من الليل وكانت تشتكي من ارتفاع في درجة الحرارة وآلام في المفاصل وانخفاض في الضغط , حيث تم عمل الفحوصات اللازمة وإعطائها حقنة خافض للحرارة , كما استوجب الوضع احالتها بشكل عاجل لمستشفى الملك عبدالله ببيشه غير أن المريضة ومرافقيها رفضوا وغادروا على مسؤوليتهم الشخصية.

وبعد ساعات استقبل مستشفى الخرمة المريضة بقسم الطوارئ وهي في حالة توقف للقلب وتم عمل انعاش قلبي دون استجابة وبالفحص الأولي لأسباب الوفاة تبين وجود نزيف داخلي في أسفل البطن إذ تؤكد صحة الطائف حرصها على سلامة الجميع ورغم قناعة اسرة المتوفية بقضاء الله وقدره بأن الصحة وجهت بمراجعة الإجراء المتبع للتثبت من سلامة الإجراء في حالة المتوفاة، وصحة الطائف تتقدم بخالص العزاء والمواساة لذوي الفقيدة وأن يرحمها الله.