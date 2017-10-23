قمم زهوان تسحر أعضاء هايكنج السعودية

وجه رئيس بلدية محافظة الريث الاستاذ / مفرح بن شريف الفيفي دعوه لإدارة هايكنج السعودية المتخصصون في السير الجبلي حيث تضمنت الدعوه شرح مبسط عن الأماكن السياحيه والأثرية في المحافظه والتضاريس المتنوعه بين جبال واوديه والتي تدعم مثل هذه الهواية وقد حضر لمقر البلديه منسق إدارة هايكنج السعودية بمنطقة جازان وبعض أعضاء الفريق وكان في إستقبلهم رئيس البلديه ودار الحديث بينهم عن جدول الرحله المنسق من قبلهم وتم إطلاعهم على عدة مسارات مقترحة منها مسارات السير ومنها مسارات خاصة بالتسلق في جبال زهوان ومن ثم رافق الفريق في رحلتهم الميدانية . ليعودوا لمسح المسار الذي تم اختياره برفقة مديرالعلاقات بالبلديه الاستاذ /فيصل مداوي الريثي لتوضيح وإستطلاع الأماكن ومسمياتها .

وقد أوضح منسق الفريق بالمنطقة الكابتن علي احمد العبدلي الفيفي أن المسار المعتمد حالياً جميل وممتع ومفيد ويجمع بين رياضتي المشي والتسلق ويتمني أن تحضى الفعالية بمشاركة وأسعة من داخل المملكة وخارجها برفقة نخبة من أبناء محافظة الريث ووجه دعوته لكل من يريد التسجيل للمشاركة عبر التواصل مع مكتب هايكنج السعودية (0554412977)

او التسجيل عبر الرابط

وأضاف أيضا ان تسلق الجبال ضمن الرياضات المعشوقه لدى الشباب وأن هذه الرياضه أصبحت هوايه لايمكنهم الإستغناء عنها وهي ليست كغيرها من الرياضات الأخرى كونها تتطلب مهارات عده يجب إتقانها جيدا لتفادي الأخطار المحيطه بها أثناء التسلق ومن اساسيات التسلق التي يعتمد عليها الفريق هي التسلق كفريق واحد لأنهم يعتمدون على بعضهم البعض لتأمين حمايتهم وضمان سلامتهم وتتطلب المجموعة أحيانا ربط بعضهم مع بعضهم بواسطة حبل وتفصل بين الواحد والآخر مسافة معينة وهم لا يتسلقون معا فقائد المجموعة يتسلق اولا ويقود باقي اعضاء مجموعته ويصطحبون معهم ادوات خاصة لتسلق الجبال كأحذية خاصة بالتسلق تساعدهم في تثبيت اقدامهم على الصخور .

وأضاف. محافظة الريث ذات طبيعة مناسبة جداً لإقامة فعاليات متعددة للتسلق ووعد بأن هايكنج السعودية يسقوم بتحديدها وجدولتها والإعلان عنها مستقبلا

وفي النهايه شكر ” المنسق ” رئيس البلدية على حسن الضيافه والإستقبال وأيضا شكر مندوب البلديه الذي رافقهم طوال رحلتهم معبراً عن سحر المكان وروعة جبال زهوان .