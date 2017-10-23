التحالف يشن غارات عنيفة على مواقع للمتمردين في اليمن

قُتل 7 من ميليشيات الحوثي وأُصيب 6 آخرون، بغارات لمقاتلات التحالف العربي استهدفت مواقعهم في منطقة “يختل” غرب محافظة تعز.

وقال مصدر ميداني إن المقاتلات الحربية شنت 3 غارات شرق منطقة “يختل” شمال مديرية المخا، بالتزامن مع معارك عنيفة.

من جهة أخرى، أحبطت قوات الشرعية هجوماً عنيفاً شنه الحوثيون على مواقع أطراف منطقة “كهبوب” شمال غربي مديرية المضاربة شمال محافظة لحج، كما تجدّد القصف المدفعي في حيفان جنوب تعز.