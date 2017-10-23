التحالف يشن غارات عنيفة على مواقع للمتمردين في اليمن | فيفاء أون لاين
الاثنين, 3 صفر 1439 هجريا, الموافق 23 أكتوبر 2017 ميلاديا

التحالف يشن غارات عنيفة على مواقع للمتمردين في اليمن

التحالف يشن غارات عنيفة على مواقع للمتمردين في اليمن
فيفاء أون لاين - متابعة

قُتل 7 من ميليشيات الحوثي وأُصيب 6 آخرون، بغارات لمقاتلات التحالف العربي استهدفت مواقعهم في منطقة “يختل” غرب محافظة تعز.
وقال مصدر ميداني إن المقاتلات الحربية شنت 3 غارات شرق منطقة “يختل” شمال مديرية المخا، بالتزامن مع معارك عنيفة.
من جهة أخرى، أحبطت قوات الشرعية هجوماً عنيفاً شنه الحوثيون على مواقع أطراف منطقة “كهبوب” شمال غربي مديرية المضاربة شمال محافظة لحج، كما تجدّد القصف المدفعي في حيفان جنوب تعز.

شاهد ايضا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*