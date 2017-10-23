“حساب المواطن” يتحقق من أرقام الحسابات البنكية للمستفيدين ويربطها بالبرنامج

كشف برنامج حساب المواطن أمس الأحد عبر رسالة، بعث بها إلى عدد من المتقدمين، عن أنه تم التحقق من الحسابات البنكية، وربطها بطلباتهم في البرنامج، وذلك بعد أيام من توقعات صدور توجيهات من مؤسسة النقد العربي السعودي للبنوك والمصارف ومؤسسات التمويل بعدم المساس بمخصصات البرنامج عند الصرف.

وكان “حساب المواطن” قد اختار “الأسرة” بدلاً من “الفرد” لتكون الوحدة الأساسية المستفيدة من قيمة الدعم المقدَّمة عبر البرنامج نظرًا لكون “الأسرة” تعد الوحدة الاقتصادية الرئيسة في المجتمع السعودي.

ومن المتوقع إعلان سياسات وتفاصيل البرنامج خلال الأيام المقبلة تمهيدًا لبدء صرف مخصصات البرنامج الداعمة للمواطنين.

يُشار إلى أن برنامج حساب المواطن الذي بدأ باستقبال طلبات المواطنين للتسجيل في فبراير الماضي أُنشئ لتخفيف وطأة الآثار الاقتصادية الناتجة من الإصلاحات المختلفة على الأسر السعودية المستحقة؛ باعتبار أن الإصلاحات الاقتصادية قد تتسبب بعبء إضافي على بعض فئات المجتمع.

ويُنتظر أن يتم صرف البدلات للأسر المستحقة قبل تنفيذ أي من الإصلاحات التي قد تمس بالمواطن؛ إذ تعد الأسرة الكيان الرئيس في تصميم البرنامج. وسيتم النظر إلى دخل الأسرة، مع الأخذ في الاعتبار حالة الأسرة المالية، وعدد أفراد الأسرة. وسيتم التحقق من الدخل من خلال آلية مرتبطة بجهات عدة لجمع البيانات، وأيضًا مقارنتها بما يتم الإفصاح عنه.