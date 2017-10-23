سعد الدوسري لوزير التعليم: حول نشاط المدارس الأهلية لصيانة الجوالات | فيفاء أون لاين
الاثنين, 3 صفر 1439 هجريا, الموافق 23 أكتوبر 2017 ميلاديا

سعد الدوسري لوزير التعليم: حول نشاط المدارس الأهلية لصيانة الجوالات

سعد الدوسري لوزير التعليم: حول نشاط المدارس الأهلية لصيانة الجوالات
فيفاء أون لاين - متابعة

هاجم الكاتب الصحافي سعد الدوسري، المدارس الأهلية في المملكة بسبب أوضاعها، مطالبًا وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى بتحويل نشاطها إلى مجال صيانة الجوالات.

وفي تصريحات على شاشة روتانا خليجية، قال الدوسري: إن التعليم أصبح عملية استثمارية صرفة لا علاقة لها بالعملية التعليمية، موضحًا أن صراع التيارات بمدارس وزارة التعليم طيلة الأربعين عامًا الماضية، جعل أولياء الأمور يهربون للمدارس الأهلية ليصيروا “كالمستجير من الرمضاء بالنار”.

ولفت الدوسري إلى أن ضريبة القيمة المضافة، أكدت أن المدارس الأهلية في جانب الاستثمار وليست في جانب التعليم.

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