أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، توفر قروض جديدة من بنك التنمية الاجتماعية، وذلك عبر برنامج العمل الحر.

وشددت وزارة العمل، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” على أن برنامج العمل الحر يتيح للمستفيدين الحصول على قروض من بنك التنمية الاجتماعية. وقالت: إن العمل الحر هو عمل المستقبل.

وفي وقت سابق، ذكرت وزارة العمل أن من أسباب توطين المولات، توفير فرص العمل اللائقة لأبناء وبنات المنطقة.

وأضاف حساب العمل أن الهدف أيضًا المساعدة في زيادة معدل الرصيد المهني داخل قطاع التجزئة، وأيضًا الحد من الممارسات غير الصحية مثل التستر.