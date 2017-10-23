بالصور .. “النقد” ترفض شكوى مواطن ضد بنك باع له “فيلا” بأكثر من مليونين ثم تصدعت

رفضت لجنة المنازعات والمخالفات المصرفية بمؤسسة النقد، النظر في شكوى أحد المواطنين ضد بنك محلي شهير؛ لشرائه فيلا بأكثر من مليوني ريال من البنك قبل أن يحدث بها تصدعات وتشققات أرضية بعد شهرين فقط.

وقضت اللجنة وفقاً لـ”سبق”، بعدم الاختصاص ولائياً للنظر في النزاع محل الدعوى رغم عقدها جلسة للنظر في مطالب المواطن بفسخ العقد مع البنك وإيقاف الأقساط.

بدوره بيّن المواطن صاحب الشكوى أنه فوجئ بعد شرائه الفيلا بحدوث تشققات أرضية وتهاوي الأسقف الخاصة بها، لافتاً إلى أنه تقدم بعدة شكاوى للبنك والمحكمة العامة بالرياض والجهات المعنية لفسخ التعاقد مع البنك.

ونوه المواطن إلى أن شكواه الأخيرة كانت أمام لجنة النظر في المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية لكنها رفضتها بدعوى عدم الاختصاص، مناشداً وزير العدل ومحافظ مؤسسة النقد النظر في قضيته وإيجاد نظام يحل قضايا ضحايا البنوك.