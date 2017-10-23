أين تجدين الصالحات؟

بسم الله الرحمن الرحيم

أن ظننت أن الصالحات قليلات،

أو اشتقت لرؤيتهن، فلن تجديهن في الأسواق أو في الأماكن التي تعج بالمنكرات!

لا.. لسن هناك..

بل سترينهن وبأعداد كبيرة

في الأماكن التي يشرفهن ويسعد قلوبهن التواجد بها، كمدارس تحفيظ القرآن الكريم، و مجالس الدروس العلمية في المساجد، وحلق الذكر..

لن تجدينهن في حفلات أعياد الميلاد..

ولا في حفلات الرقص والموسيقى والصخب مع الكاسيات العاريات..

لا.. ليس هذا مكانهن

فقلوبهن لا تهوى ذلك !

بل سترينهن في حفلات الخاتمات والحافظات لكتاب الله..

وفي الحفلات الخيرية ذات البرامج الهادفة..

وستجدينهن بكثرة وجمال يسر الناظر يعملن بأعمال تطوعية بهمة ونشاط وحب في المؤسسات الخيرية التي تخدم المجتمع..

فأقري عينك برؤيتهن

وأهلا بك منهن وبينهن.