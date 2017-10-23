“وفاة الحكمي” “بالمستشفى المدني” بخميس مشيط

انتقل الى رحمة الله تعالى في تمام الساعة (11) من صباح هذا اليوم الإثنين الموافق 1439/2/3هـ ، أحمد بن جبران فرحان الحكمي الفيفي ، بالمستشفى المدني بخميس مشيط ، أثر مرض الم به منذ فترة طويلة وعن عمر يناهز الـ(84) عاماً ، نسأل الله تعالى أن يغفر له ويرحمه ويكرم نزله ويوسع مدخله وأن يجازيه بالحسنات إحسانا وعن السيئات عفواً وغفرانا .. وأن يغسله بالماء والثلج والبرد وأن ينقيه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس .. وأن يخلف عليه بدار خير من داره و أهل خير من أهله .. وأن يرزق ذويه الصبر والسلوان.. وجميع شهداء وأموات المسلمين .. وقد تقررت الصلاة على المرحوم “عصر” يوم غدا الثلاثاء الموافق 1439/2/4هـ بجامع “التركي” ، طريق المدينة العسكرية بعد أسواق الغنيم ، والدفن إذا شاء الله “بمقبرة طيران الجيش” .

ومن هذا المقام فإن صحيفة “فيفاء اون لاين” ترفع أحر التعازي والمواساة لأسرة وذوي المتوفى ، إنا لله وإنا إليه راجعون.