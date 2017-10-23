غائبون والتوقيع حاضر، يكتبون بأيديهم بدلاً عن الغائبين ، يقفون موقفهم ، يشهدون لهم، يقفون صفًا مع الغياب كي لايسقط ؛ ينادى عليهم فتحضر الإجابة بالإنابة عنهم تباعًا بصوت يشبه صوتهم أو لايشبهه، المهم أنهم غائبون حاضرون وحاضرون غائبون، غائبون ولايزال الحضور الممارس يقوم بدوره، غائبون في مهب الفساد لنشر الشعار، ينفث غروره، يكتبون عبارات التحدي كي ينتصر الغياب على الحضور وتفوز شهادات التزوير على شهادات الواقع، غائبون يكتب عنهم الآخرون فلسفة الغياب، يقلبون عنهم أوراقهم، تكاثرت الصفحات السوداء وامتلأت سوادًا من تكرار التناوب المبرمج لتكريس ثقافة العصيان، في الغياب يحضر ألف سؤال وسؤال ويغيب ألف سؤال وسؤال، في الغياب تغيب الحقيقة الحقيقية وتحضر الحقيقة المرة، تغيب الوقائع ويحضر الزيف، كثير من حالات الغياب تسجل ضد مجهول في حضور المعلوم المجهول، وكثير من حالات الحضور قد يفترى فيها على المعلوم، غياب ثم غياب ثم غياب والقيد لايصطاد الغياب، لايكتب سوى حالات الوقوف للانتصار المزيف في مساحات قدَرُها أن الغائبين و الحاضرين يتشابهون في كل التفاصيل.